Строительство новой окружной дороги запланировано к 2022 году на территории особого социально-экономического развития (ТОСЭР) "Ефремов" в Тульской области, сообщила пресс-служба корпорации развития региона.

"На стадии реализации находится еще один проект - инфраструктурный: строительство окружной дороги вокруг кластера. Это стратегически важный шаг, который позволит успешно реализовать все намеченные проекты, а также создать условия для новых потенциальных инвесторов. Стоимость строительства дороги - 207 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сроки реализации проекта - 2020-2021 годы.

Проект уже прошел государственную экспертизу, подтверждена его сметная стоимость, готовится заявка для получения софинансирования на строительство в Фонде развития моногородов.

ТОСЭР "Ефремов" была создана в 2018 году первой в Тульской области. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 7 резидентов, ими освоено более 600 млн рублей, создано 280 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что общая сумма инвестиций в производства, размещенных в ТОСЭР "Ефремов", предварительно, составят более 11 млрд рублей, планируется создать свыше 1 тыс. рабочих мест.