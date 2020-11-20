Генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов продолжает контролировать ход восстановительных работ на пострадавших от погодных аномалий энергообъектах в Дагестане.

Напомним, руководитель электросетевого комплекса СКФО прибыл в регион в начале недели и взял на личный контроль ситуацию. Виталий Иванов посетил ряд наиболее пострадавших от непогоды населенных пунктов и объектов. В рамках рабочей поездки Виталий Иванов совместно с временно исполняющим обязанности заместителя председателя Правительства Дагестана – министра энергетики Владимиром Лемешко рассказал медиа-сообществу региона о мерах по ликвидации последствий отключений энергоснабжения на объектах электросетевого хозяйства Дагестана.



Сильный ветер и проливные дожди стали причиной массовых отключений энергоснабжения в ряде районов Республики Дагестан, а также в г. Махачкала и Хасавюрт.



Владимир Лемешко в первую очередь поблагодарил руководство компании «Россети», а также коллег из «Россети Северный Кавказ» за оперативную работу по восстановлению энергоснабжения в Дагестане.

«Отдельно хочу поблагодарить «Россети» за то, что в трудный момент они не разделяют – их это сети или чужие – и бросают силы, в том числе из других регионов, на восстановление электроснабжения всех потребителей республики. Энергетики продолжат работать в особом режиме до полного восстановления электроснабжения. Спасибо специалистам, которые на протяжении трёх дней в круглосуточном режиме, под дождём и ветром, бьются за свет в домах жителей», — отметил Владимир Лемешко.

Владимир Лемешко подчеркнул, что аварии происходили на линиях электропередачи не только из-за плохих погодных условий, но и по ряду других причин, среди которых - неудовлетворительное состояние электрических сетей сторонних потребителей, незаконное строительство жилых объектов, и как следствие - незаконное подключение к сетям. Отдельное внимание Лемешко уделил работе на объектах, которые не состоят на балансе «Дагэнерго», отметив при этом, что «Россети» как социально ориентированная компания, решили устранять все существующие аварийные ситуации, в том числе и на сторонних объектах, из своего резервного запаса. «Мы гарантировали, что возместим те затраты, которые «Россети» понесли на проведение работ на сторонних объектах», – заверил вице-премьер.

В свою очередь Виталий Иванов отметил, что «Россети Северный Кавказ» принадлежат только 80% республиканских сетей. «Электросети Махачкалы находятся у нас в аренде с 2015 года. При этом они принадлежат частным собственникам, и, следовательно, на эти энергообъекты до сих пор не установлено право собственности. Это означает, что инвестиционные средства компании «Россети Северный Кавказ» вкладывать в эти активы не имеет права. К сожалению, собственник тоже не вкладывает денег в их развитие.

«Весь ремонтный фонд, который даёт нам региональный тариф, составляет в прямых затратах всего лишь 360 млн рублей на весь Дагестан. Разделите деньги на количество районов и Махачкалу – этого мало. Поэтому компания «Россети» приняла для себя решение: с 2018 года мы вкладываем свои денежные средства. В основном компания ремонтировала сети 35-110 кВ. К слову, ни одного отключения в этих сетях в эту непогоду не было. Вектор инвестирования денежных средств со стороны Группы «Россети» был абсолютно правильный», - сказал Виталий Иванов.

Также руководитель компании прокомментировал ситуацию, сложившуюся в населённом пункте Кривая Балка.

«В Кривой Балке лишь 20 трансформаторных подстанций (ТП) принадлежат компании «Россети». Остальные принадлежат садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), различным физическим лицам. При этом все ТП подключены к воздушным линиям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Чтобы устранить технологические нарушения, нам нужно проверить все подстанции. Так происходит локализация аварии. Сегодня, выехав на место, мы видели зашунтированные привода разъединителей, отсутствие аппаратов защиты. Хаос с правовым статусом земли в поселке превратился в хаос технологический. Для того, чтобы в п. Кривая Балка было качественное энергоснабжение, необходимо делать полную реконструкцию сети. «Россети» вынуждены в течение 10 дней потратить 8-9 млн рублей собственных средств на приведение в порядок трансформаторных подстанций, не состоящих на нашем балансе. Как правильно отметил ранее Владимир Викторович, мы будем выставлять счета муниципалитетам и СНТ. Эта позиция была согласована с Правительством Дагестана, и мы, в свою очередь, благодарим республику за поддержку, понимание и быстрое принятие решения», - добавил гендиректор компании.

Аналогичной Виталий Иванов назвал ситуацию в посёлке Турали. Всего в населённом пункте функционируют 42 подстанции и из них только 5 принадлежат «Дагэнерго». Сумма вложений в электросетевое оборудование, не состоящее на балансе филиала «Дагэнерго», в указанном поселке составит порядка 3 млн рублей.

«Это два простых примера, а на самом деле их великое множество. Я просто не имею права соглашаться с той критикой, которая была, в том числе и в прессе, в отношении филиала «Дагэнерго». Нам в поселке Турали принадлежит 10% электросетей, какая критика, коллеги? Вот сегодня мы туда зашли как социально-ориентированная компания. Мы – государственная компания, являемся владельцами критически важной инфраструктуры и полностью это понимаем», – подчеркнул Виталий Иванов.

В ходе диалога с представителями прессы было отмечено, что в городе Махачкала функционируют 1200 трансформаторных подстанций (ТП), 800 из которых находится в аренде «Дагэнерго». Остальные 400 ТП находятся в собственности частных и различных юридических лиц.

Как отметил Виталий Иванов, вопрос консолидации электросетевого хозяйства г. Махачкала – один из приоритетов компании «Россети Северный Кавказ».

«Ситуация для жителей города крайне сложная ввиду неопределённого статуса электрических сетей столицы Дагестана. В первую очередь, нужно определить правовой статус электрических сетей Махачкалы. Считаем, что мы являемся оптимальным оператором электрических сетей в Российской Федерации и готовы выкупить сетевые активы Махачкалы», - заключил Виталий Иванов.

В ходе встречи также были даны ответы на вопросы журналистов и представителей общественности Дагестана о ходе восстановительных работ в г. Махачкала, нетарифных источниках денежных средств, вкладываемых в электросетевую инфраструктуру Дагестана, а также обратной связи с населением республики в период ненормативных нагрузок на электросетевое хозяйство Республики Дагестан.