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Финал Национального чемпионата WorldSlills Russia – награды вручены победителям!

Финал Национального чемпионата WorldSlills Russia – награды вручены победителям!

23 ноября 2020, 10:11
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, WorldSkills
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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IEK GROUP, WorldSkills

IEK GROUP, WorldSkills

IEK GROUP, WorldSkills

Церемония награждения победителей финала Национального чемпионата WorldSkills Russia в 2020 году превратилась в настоящий марафон, который охватил Казань, Новосибирск, Томск, Тотьму, Выксу, Кемерово и Тюмень. Сразу после чемпионата IEK GROUP наградила победителей и призеров компетенции «Электромонтажные работы» в регионах России.

А завершился марафон чествования победителей грандиозным телемостом, объединившим десятки учебных заведений, в которых учатся ребята из сборной Москвы. В 2020 году Москва собрала 85 % всех наград в основной и юниорской линейках. Столичные конкурсанты выступили в 198 компетенциях и взяли 123 медали высшей пробы. По итогам Национального чемпионата команда Москвы завоевала титул «Абсолютный чемпион» в рейтинге «Кубок регионов России» и стала самой результативной в истории движения WorldSkills Russia.

Около тысячи призеров Нацфинала из московской сборной дистанционно участвовали в церемонии награждения победителей. Участниками телемоста также стали Правительство Москвы, руководство WorldSkills Russia и основные партнеры движения.

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал участникам соревнований удачи в их дальнейшем профессиональном становлении и поблагодарил за впечатляющий результат: «Москва гордится вами, и я лично говорю вам огромное спасибо за стремление к победе. Спасибо вашим мастерам, тренерам, педагогам, которые вложили свою душу в ваш успех. Очень здорово, что в Москве растут профессионалы высочайшего класса. Это является основой будущего города, будущего промышленности, услуг, креативной индустрии, будущего экономики мегаполиса».

На центральной площадке телемоста, в Московском государственном образовательном комплексе (МГОК), директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская вручила награды призерам в компетенции «Электромонтажные работы». Юлия Гурьева и Иван Белюсенко заняли второе место в возрастной категории старше 14 лет. Ярослав Смирнов и Артем Теплицкий стали серебряными призерами среди подростков 12 лет и старше.

— 2020 год полностью сломал все стереотипы, — говорит руководитель направления WorldSkills компании IEK GROUP Петр Некрасов. — Традиционно каждый Национальный чемпионат WSR завершался красивым шоу, награждением лучших из ребят, живым общением. Всего этого, на первый взгляд, мы были лишены в дистанционном формате. Однако оставлять ребят без праздника, без приза за профессионализм мы посчитали неправильным. И благодаря своей обширной сети торговых представителей в регионах, IEK GROUP совместно с местными органами власти и руководством колледжей провела марафон награждений победителей и призеров компетенции «Электромонтаж». Помимо своего профессионального мастерства ребята доказали, что в любых условиях, даже в дистанционном формате, можно бороться и побеждать. И конечно, это достойно награды!

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Источник: Группа компаний IEK

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