Церемония награждения победителей финала Национального чемпионата WorldSkills Russia в 2020 году превратилась в настоящий марафон, который охватил Казань, Новосибирск, Томск, Тотьму, Выксу, Кемерово и Тюмень. Сразу после чемпионата IEK GROUP наградила победителей и призеров компетенции «Электромонтажные работы» в регионах России.

А завершился марафон чествования победителей грандиозным телемостом, объединившим десятки учебных заведений, в которых учатся ребята из сборной Москвы. В 2020 году Москва собрала 85 % всех наград в основной и юниорской линейках. Столичные конкурсанты выступили в 198 компетенциях и взяли 123 медали высшей пробы. По итогам Национального чемпионата команда Москвы завоевала титул «Абсолютный чемпион» в рейтинге «Кубок регионов России» и стала самой результативной в истории движения WorldSkills Russia.

Около тысячи призеров Нацфинала из московской сборной дистанционно участвовали в церемонии награждения победителей. Участниками телемоста также стали Правительство Москвы, руководство WorldSkills Russia и основные партнеры движения.

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал участникам соревнований удачи в их дальнейшем профессиональном становлении и поблагодарил за впечатляющий результат: «Москва гордится вами, и я лично говорю вам огромное спасибо за стремление к победе. Спасибо вашим мастерам, тренерам, педагогам, которые вложили свою душу в ваш успех. Очень здорово, что в Москве растут профессионалы высочайшего класса. Это является основой будущего города, будущего промышленности, услуг, креативной индустрии, будущего экономики мегаполиса».

На центральной площадке телемоста, в Московском государственном образовательном комплексе (МГОК), директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская вручила награды призерам в компетенции «Электромонтажные работы». Юлия Гурьева и Иван Белюсенко заняли второе место в возрастной категории старше 14 лет. Ярослав Смирнов и Артем Теплицкий стали серебряными призерами среди подростков 12 лет и старше.