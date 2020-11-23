Фонд "Сколково" поможет найти работу в инновационных компаниях

Фонд «Сколково» запустил профессиональную платформу для тех, кто хочет создавать и развивать инновации в России. Проект поможет компаниям и квалифицированным специалистам быстрее найти друг друга. В планах Фонда – создание крупнейшей профессиональной экосистемы во всех регионах России.

В последние годы усиливается тенденция поиска работы в узкопрофессиональных сообществах. Хедхантинговые сайты с размытой целевой аудиторией стремительно теряют позиции. Разработчики ищут вакансии на одних тематических площадках, дизайнеры – на других.

Платформа «Sk Профи» – это сообщество профессионалов инновационной среды. Проект создан, чтобы помочь участникам и партнерам «Сколково», вовлеченным в создание и поддержку инноваций в России, найти квалифицированных специалистов, а всем профессионалам своего дела – перспективную работу.

Михаил Плахута, исполнительный директор и сооснователь компании «СолидСофт»: «”СолидСофт” два года использует сервис “Подбор под ключ” и получает вдохновляющий результат. Коллеги из Фонда “Сколково” помогли закрыть ключевые вакансии, в том числе “Разработчик по машинному обучению”, “Инженер-DevOps”, “Инженер по направлению разработки защищенного ПО (Secure SDLC)” и “Аналитик по направлению разработки защищенного ПО (Secure SDLC)”. Наша компания использовала опцию “гарантийный подбор” по одной из вакансий, и коллеги из Фонда подобрали кандидата на замену, который и сейчас работает в команде».

После регистрации на платформе компании могут публиковать неограниченное количество вакансий, работать с откликами в личном кабинете, искать сотрудников по заданным вакансиям, а претенденты – создавать профессиональные резюме и искать работу.



«Sk Профи» – это самообучающаяся система, формирующая на основе действий участников профили профессий настоящего и будущего. В ближайшее время с помощью сервиса пользователи смогут оценить профессиональные качества, а также понять свои сильные и слабые стороны.