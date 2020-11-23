Ассоциация "Электрокабель" готовит обращение
23 ноября 2020, 10:22
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНФЕРЕНЦИИ, АССОЦИАЦИЯ ФУНДАМЕНТОСТРОИТЕЛЕЙ
Отрасль: Строительство
Международная Ассоциация Фундаментостроителей информирует вас о вынужденном переносе сроков проведения VII международной научно-практической конференции «Опоры и фундаменты для ВЛ: технологии проектирования и строительства» в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанными с ней мерами, принятыми Правительством Российской Федерации и организаторами международного форума «Электрические сети», в рамках которого состоится мероприятие.
В связи с вышеизложенным конференция «Опоры и фундаменты для ВЛ: технологии проектирования и строительства», которая была запланирована на 9 декабря 2020 года переносится на 18 декабря 2020 года. Место проведения остается неизменным: Москва, ВВЦ (ВДНХ), павильон 57.
Все договоренности, связанные с участием в конференции, будут считаться действительными в рамках новых дат.
Здоровье и безопасность участников, партнеров и организаторов конференции – ключевые принципы Международной Ассоциации Фундаментостроителей. Мы надеемся, что все принятые меры позволят стабилизировать ситуацию.
Будем благодарны за вашу поддержку и понимание! Мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы конференция «Опоры и фундаменты для ВЛ: технологии проектирования и строительства» прошла плодотворно для вас и вашей компании!
Команда Международной Ассоциации Фундаментостроителей будет рада ответить на ваши вопросы, и дать необходимые консультации по телефонам: +7(495) 66-55-014, моб. +7 (916) 36-857-36, +7 (926) 384-74-68, +7 (925) 86-101-81 или по электронной почте: info@fc-union.com.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства энергетики РФ и ПАО «РОССЕТИ» — организатора международного форума «Электрические сети» (МФЭС) с 2018 года.
Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей.
Генеральный спонсор конференции: Компания Zinker.
Генеральные информационные партнеры: журнал «Фундаменты», Строительная газета, журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
В работе конференции примут участие и выступят с докладами представители следующих компаний: ПАО «РОССЕТИ», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», НИЛКЭС ООО «ПО Энергожелезобетонинвест», ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», Компания Zinker, АО «УЖБК» и другие участники.
ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции требуется заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать организаторам конференции — Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте: info@fc-union.com.
Заявки на участие с докладами принимаются до 01.12.2020г. Докладчикам необходимо направить презентации докладов / расширенные тезисы докладов до 10.12.2020г. Презентации (статьи) докладчиков будут размещены на сайте Ассоциации за один день до начала конференции.
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