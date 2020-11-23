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Конференция "Опоры и фундаменты для ВЛ: технологии проектирования и строительства" состоится 18 декабря 2020 г.

Международная Ассоциация Фундаментостроителей информирует вас о вынужденном переносе сроков проведения VII международной научно-практической конференции «Опоры и фундаменты для ВЛ: технологии проектирования и строительства» в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанными с ней мерами, принятыми Правительством Российской Федерации и организаторами международного форума «Электрические сети», в рамках которого состоится мероприятие.

В связи с вышеизложенным конференция «Опоры и фундаменты для ВЛ: технологии проектирования и строительства», которая была запланирована на 9 декабря 2020 года переносится на 18 декабря 2020 года. Место проведения остается неизменным: Москва, ВВЦ (ВДНХ), павильон 57.

Все договоренности, связанные с участием в конференции, будут считаться действительными в рамках новых дат.

Здоровье и безопасность участников, партнеров и организаторов конференции – ключевые принципы Международной Ассоциации Фундаментостроителей. Мы надеемся, что все принятые меры позволят стабилизировать ситуацию.

Будем благодарны за вашу поддержку и понимание! Мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы конференция «Опоры и фундаменты для ВЛ: технологии проектирования и строительства» прошла плодотворно для вас и вашей компании!

Команда Международной Ассоциации Фундаментостроителей будет рада ответить на ваши вопросы, и дать необходимые консультации по телефонам: +7(495) 66-55-014, моб. +7 (916) 36-857-36, +7 (926) 384-74-68, +7 (925) 86-101-81 или по электронной почте: info@fc-union.com.

 

Мероприятие проводится при поддержке Министерства энергетики РФ и ПАО «РОССЕТИ» — организатора международного форума «Электрические сети» (МФЭС) с 2018 года.

Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей.

Генеральный спонсор конференции: Компания Zinker.

Генеральные информационные партнеры: журнал «Фундаменты», Строительная газета, журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».

 

Основные направления конференции:

  • Новые тенденции и решения в проектировании и строительстве воздушных линий электропередачи (ВЛ).
  • Опоры и фундаменты для ВЛ напряжением 0,4-750 кВ: современные разработки и опыт их применения.
  • Современные системы мониторинга ВЛ;
  • Высокоэффективные материалы, повышающие долговечность конструкций ВЛ: бетон наномодифицированный, стали повышенной прочности и атмосферостойкости, антикоррозионные материалы.
  • Провода ВЛ: высокопрочные, высокотемпературные, изолированные и т.п.
  • Оценка остаточного ресурса элементов ВЛ в процессе эксплуатации.
  • Новинки: спецтехника, строительное оборудование и инструмент для устройства опор и фундаментов ВЛ.
  • Российский и зарубежный опыт применения современных технологий при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, восстановлении и усилении ВЛ.

В работе конференции примут участие и выступят с докладами представители следующих компаний: ПАО «РОССЕТИ», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», НИЛКЭС ООО «ПО Энергожелезобетонинвест», ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», Компания Zinker, АО «УЖБК» и другие участники.

ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции требуется заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать организаторам конференции — Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте: info@fc-union.com.

Заявки на участие с докладами принимаются до 01.12.2020г. Докладчикам необходимо направить презентации докладов / расширенные тезисы докладов до 10.12.2020г. Презентации (статьи) докладчиков будут размещены на сайте Ассоциации за один день до начала конференции.

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Источник: Международная Ассоциация Фундаментостроителей

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