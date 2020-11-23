Костромаэнерго обучает цифровым сервисам

В соответствии с программой взаимодействия с Костромским государственным университетом (КГУ) ведущий инженер отдела эксплуатации АСДУ филиала «Россети Центр Костромаэнерго» Андрей Мозохин принял участия в подготовке курса повышения квалификации «Цифровые сервисы для умного дома». Он разработал 20 минутную видеолекцию «Цифровой сервис по дистанционному учету и анализу энергоресурсов». Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование". Интерактивная лекция позволит студентам и слушателям бесплатных курсов повышения квалификации наглядно представить, как экономить с использованием цифровых технологий в быту и на производстве, что такое «умный дом» и «умная сеть», какие интеллектуальные приборы учета позволят контролировать и управлять потреблением энергоресурсов в режиме реального времени при помощи цифровых сервисов.

Кроме этого, для повышения квалификации слушателей в КГУ, предлагаются такие программы, как разработка контента для цифровых медиа, информационная безопасность, информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной деятельности. В них энергетики тоже готовы принять участие.

«Филиал «Россети Центр Костромаэнерго» наши постоянные партнеры, - говорит директор Института профессионального развития КГУ Лариса Селиванова. - Нам приятно, что энергетики быстро откликнулись на предложение о подготовке совместных видеолекций для слушателей. Это позволит нам дать возможность большой аудитории пользователей повысить свою квалификацию в рамках цифровых технологий».