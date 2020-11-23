На Воткинской ГЭС введен в эксплуатацию новый трансформатор

В рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро на Воткинской ГЭС введен в эксплуатацию новый силовой трансформатор, что повысит надежность работы станции и обеспечит выдачу возросшей в результате замены гидроагрегатов мощности ГЭС.

К замененному трансформатору 1Т подключены два гидроагрегата Воткинской ГЭС, он обеспечивает выдачу электроэнергии и мощности станции на открытое распределительное устройство (ОРУ) напряжением 110 кВ и далее в энергосистему по девяти линиям электропередачи. Новый трансформатор, изготовленный в Санкт-Петербурге на предприятии ООО «СМТТ. Высоковольтные решения», имеет повышенную мощность – 300 МВА вместо 250 МВА. Это позволит обеспечить выдачу в энергосистему возрастающей мощности Воткинской ГЭС, которая в результате замены гидроагрегатов увеличится с исходных 1020 МВт до 1150 МВт.

Помимо замены самого трансформатора, была обновлена кровля трансформаторной площадки с устройством маслоприемника, путей перекатки, разделительных противопожарных перегородок и токопроводов 13,8 кВ. Также выполнены прокладка и подключение силовых и контрольных кабельных линий, замена воздушного перехода до ОРУ 110 кВ, модернизация системы автоматического пожаротушения и пуско-наладочные работы.

Всего на Воткинской ГЭС работает 11 главных трансформаторов. ГЭС является узловым пунктом сети электроснабжения восточно-европейского района России, связывающим между собой пять энергосистем. Поэтому трансформаторное оборудование станции, помимо обеспечения выдачи ее электроэнергии, также обеспечивает переток мощности между энергосистемами различных классов напряжения.

Программа комплексной модернизации предусматривает замену всех трансформаторов Воткинской ГЭС. Сегодня помимо трансформатора 1Т уже заменены автотрансформаторматорные группы 3АТГ и 2АТГ (суммарно шесть фаз автотрансформаторов + одна резервная фаза). До 2023 года планируется заменить оставшееся оборудование - силовой трансформатор 4Т и автотрансформаторы 5АТ и 6АТ.

Воткинская ГЭС расположена на реке Каме в Пермском крае, является второй ступенью Камского каскада и одной из ключевых электростанций энергосистемы Урала. Участвует в автоматическом регулировании частоты и перетоков мощности. Установленная мощность Воткинской ГЭС составляет 1080 МВт, среднемноголетняя выработка электроэнергии — 2,5 млрд кВт·ч.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 105 гидротурбин, 85 генераторов, 70 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.