Правительство РФ направит 1,8 миллиарда рублей на строительство двух медицинских центров в Астраханской области, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Еще более 1 миллиарда 800 миллионов рублей направим на строительство двух медицинских центров в Астраханской области по сто коек каждый", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Он отметил, что в всех подобных случаях регион получает не только здание с необходимой инфраструктурой, но и оборудование, в том числе высокотехнологическое.

"Рассчитываем, что работы во всех этих центрах будут проведены так же оперативно, как это Минобороны делало и ранее", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что два таких медицинских центра были открыты в середине сентября в Псковской области.

"Также в регионе есть потребность и в создании детского центра для лечения различных инфекционных заболеваний. Президент поддержал это предложение, и правительство выделило более 870 миллионов рублей на строительство детского медцентра на 60 коек", - рассказал глава правительства.

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев