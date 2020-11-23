RusCable Insider #199 от 23 ноября 2020 года -
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23 ноября 2020, 17:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство
Правительство РФ направит 1,8 миллиарда рублей на строительство двух медицинских центров в Астраханской области, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще более 1 миллиарда 800 миллионов рублей направим на строительство двух медицинских центров в Астраханской области по сто коек каждый", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Он отметил, что в всех подобных случаях регион получает не только здание с необходимой инфраструктурой, но и оборудование, в том числе высокотехнологическое.
"Рассчитываем, что работы во всех этих центрах будут проведены так же оперативно, как это Минобороны делало и ранее", - подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что два таких медицинских центра были открыты в середине сентября в Псковской области.
"Также в регионе есть потребность и в создании детского центра для лечения различных инфекционных заболеваний. Президент поддержал это предложение, и правительство выделило более 870 миллионов рублей на строительство детского медцентра на 60 коек", - рассказал глава правительства.
Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев
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