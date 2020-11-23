Научные труды сотрудников ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (входит в Группу РусГидро) были признаны лучшими в рамках Всероссийского конкурса «Лучшая учебная, методическая и научная публикация в области гидроэнергетики России – 2020», организованного Ассоциацией «Гидроэнергетика России».

Победителем в номинации «Лучшая научная публикация» стала научная работа кандидата технических наук Анатолия Швайнштейна «Гидравлическое обоснование пропуска строительных расходов Бурейского гидроузла». Лучшей учебной публикацией было признано пособие для аспирантов «Гидроузлы и водохранилища как элементы водохозяйственных систем», авторами которого являются ведущий научный сотрудник, к.т.н. Светлана Ладенко и ученый секретарь, к.т.н. Татьяна Иванова.

Призовые места в номинации «Лучшая научная публикация» заняли монографии сотрудников ВНИИГ: «Основания плотин и их проблемы» (авторы О.К. Воронков, Л.Ф. Ушакова), «Глубинные водосбросы гидроузлов» (А.М. Швайнштейн), «Надежность свайных фундаментов (учет случайных и неопределенных факторов)» (И.У. Альберт, Б.Д. Кауфман, С.Г. Шульман).

Всероссийский конкурс «Лучшая учебная, методическая и научная публикация в области гидроэнергетики России» направлен на распространение информации о современном научно-практическом опыте и современных публикациях в области гидроэнергетики. В нем приняли участие учебные, методические и научные опубликованные печатные издания, тематика которых непосредственно связана с данным направлением. Оценку поступивших на конкурс работ осуществляли ведущие специалисты гидроэнергетического сектора, авторитетные представители академического и научного сообщества.

Являясь одним из ведущих научных центров по вопросам гидротехнического и энергетического строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева ежегодно публикует результаты научных трудов сотрудников института в виде научных статей, монографий, брошюр и других изданий. Все публикуемые материалы проходят обязательное рецензирование, научное и литературное редактирование, что обеспечивает высокое качество выпускаемой издательской продукции. За последние пять лет издательство ВНИИГ выпустило пять монографий, две брошюры, рекомендации, два учебных пособия для аспирантов, три сборника трудов научно-технических конференций «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» и 20 сборников научных трудов «Известия ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» (входит в Перечень ВАК).