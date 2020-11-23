Названа стоимость восстановления энергоснабжения в Приморье

Энергетики оценили затраты на восстановление энергоснабжения в Приморье после циклона в 180 миллионов рублей, но эта сумма возрастет, сообщил глава региона Олег Кожемяко.

"ДРСК представили сейчас (сумму)... на 180 миллионов, но это предварительные оценки... все системы жизнеобеспечения, котельные, насосные станции запитали от резервных источников питания. Энергетики просчитают еще те затраты, которые понадобятся на полное восстановление энергоснабжения. Сумма возрастет", - сказал Кожемяко журналистам.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову вылететь во Владивосток и создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим в Приморском крае. Чекунков утром в понедельник прибыл в Приморье, где встретился с главой региона и провел совещание рабочей группы по ликвидации последствий ЧС.

"Улетаю из Владивостока со списком задач и потребностей, которые мы вместе с Олегом Николаевичем (Кожемяко) сформировали, предприму все усилия, чтобы этот запрос, заявка были удовлетворены", - сказал Чекунков журналистам.

В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

Фото: © РИА Новости / Илья Аверьянов