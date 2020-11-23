О ходе восстановительных работ в Приморском крае

Минэнерго России, Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) продолжают держать на особом контроле ликвидацию последствий нарушений электроснабжения в Приморском крае.

С 20-40 18 ноября до 17-00 20 ноября из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 30 м/с, мокрый снег), по сообщениям АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Приморском крае, происходили отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО «ДРСК», входит в состав группы «РусГидро»; филиал «Приморский» АО «Оборонэнерго»; филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока).

23 ноября по состоянию на 07-00 отключены: ВЛ 220 кВ – 3; ВЛ 110 кВ – 3; ВЛ 35 кВ – 2; ВЛ 6-10 кВ – 45; ПС 110 кВ – 5; ПС 35 кВ – 2; ТП 6-10 кВ – 728. Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 39 населённых пунктах, в том числе городах Владивосток и Артём (около 78 400 человек). От резервных источников электроснабжения запитана 41 котельная. Без теплоснабжения остаётся около 21 000 человек. Температура наружного воздуха -4ºС. К аварийно-восстановительным работам привлечены 74 бригады (319 специалистов и 113 единиц специальной техники).