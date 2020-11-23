Завершена реконструкция закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ подстанции 220 кВ «Ижевск». В результате работ повышена надежность электроснабжения производителя молочной продукции – компании «МИЛКОМ» (входит в состав агрохолдинга «КОМОС – ГРУПП»).

На подстанции 220 кВ «Ижевск» проведена реконструкция ячейки 10 кВ, к которой подключена линия электропередачи заявителя. Смонтированы современные трансформаторы тока, автоматизированные системы контроля коммерческого учета электроэнергии, выполнен монтаж и наладка вторичных цепей противоаварийной автоматики.

Компания «МИЛКОМ» осуществляет продажи в 68 регионах России, а также в Казахстане, Беларуси, Армении и Китае. По итогам 2019 года реализация молочной продукции составила 314 тыс. тонн в год.

Подстанция 220 кВ «Ижевск» – одна из системообразующих подстанций Удмуртской энергосистемы. Через нее проходит транзит электроэнергии от Воткинской ГЭС, Ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Пермский край, Удмуртскую Республику и Кировскую область. В числе потребителей также «Ижгорэлектротранс», объекты социальной и бытовой сферы юго- востока республики Удмуртия.