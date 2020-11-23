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Системный оператор Финляндии присоединяется к проекту ЕС по разработке решений для гибкого энергорынка

Системный оператор Финляндии присоединяется к проекту ЕС по разработке решений для гибкого энергорынка

23 ноября 2020, 11:25
Рубрика: За рубежом
Метки: ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА, OneNet, Fingrid
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системный оператор Финляндии Fingrid присоединился к европейскому исследовательскому и инновационному проекту OneNet flexibility market project (OneNet), реализуемому консорциумом в составе европейских ассоциаций ENTSO-E* E.DSO**, энергетических компаний и научно-исследовательских институтов. Fingrid, как планируется, будет представлять в проекте интересы операторов передающей и распределительной сети, операторов энергорынка и поставщиков системных услуг Балтийского региона. Проект финансируется Европейской комиссией в рамках программы ЕС Горизонт-2020***.

Проект OneNet был запущен в октябре 2020 г. В течение следующих трех лет планируется разработать и протестировать различные рыночные решения и дополнительные инструменты, необходимые для повышения гибкости развития и эксплуатации электрических сетей. Основной целью проекта является создание экономически эффективного, надежного и гибкого энергорынка, как часть решения проблем, связанных с радикальными изменениями в энергетическом секторе. Участие в проекте частично покрывает затраты Fingrid на проведение национальных исследований в данном направлении, а также обеспечивает пилотную среду, в которой проектные решения могут быть разработаны и протестированы совместно с партнерами по проекту в соответствии с потребностями Fingrid и клиентов компании. Гибкий энергорынок (Flexibility market) охватывает ресурсы, связанные с управлением электрическими сетями (как часть управления энергосистемой), например, регулирование частоты и напряжения, а также пропускной способности передающей сети. В соответствии с законодательным пакетом ЕС «Чистая энергия для всех европейцев» (Clean Energy Package), принятым в 2019 г., гибкие услуги (flexibility services) должны предоставляться с использованием прозрачных и недискриминационных рыночных процедур.

В рамках OneNet Fingrid продолжит развивать решения для Flexibility market, предложенные ранее в рамках проекта INTERRFACE****, и нацелен на внедрение проектов, направленных на большее использование flexibility services. В ходе работы в рамках проекта INTERFACE усилия Fingrid были сосредоточены, в первую очередь, на решении задач в области передачи электроэнергии, особенно в части управления пропускной способностью и обеспечения балансовой надежности. В рамках проекта OneNet работа в данном направлении будет продолжена с расширением спектра решаемых задач в части возможности использования flexibility services для более долгосрочных целей, например, для усиления электрической сети в переходные периоды развития энергетики. В рамках OneNet также поставлены задачи по решению вопросов, связанных с прогнозированием гибкости энергосистемы, визуализацией и обменом данными, моделированием, торговлей и расчетами. Решение данных задач необходимо в тех случаях, когда использование flexibility services операторами передающих и распределительных сетей является наиболее эффективным способом обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы. В рамках OneNet также будут проведены региональные исследования по выявлению потребности в повышении гибкости энергосистемы, а также изучен вопрос необходимости создания соответствующей методологии. В качестве дальнейших целей поставлена задача разработки и дальнейшего тестирования функциональности наиболее перспективных решений в рамках пилотной фазы проекта в период 2022 – 2023 гг. В этот же период в тестовом режиме будет осуществляться торговля flexibility services на различных торговых площадках.

Официальный сайт FINGRID

* European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) – Европейская ассоциация системных операторов.

** European Distribution System Operators' Association for Smart Grids (E.DSO) – Европейская ассоциация операторов распределительных интеллектуальных сетей.

*** Horizon 2020 – семилетняя программа финансирования ЕС, целью которой является поддержка и поощрение инновационных исследований в период с 2014 - 2020 гг.

**** INTERFACE- проект, реализуемый в рамках программы Горизонт-2020, целью которого является разработка инновационных системных услуг для повышения эффективности работы энергосистем. Срок действия проекта – 2019-2023 гг.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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