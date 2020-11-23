В АО «Сетевая компания» с письменным обращением вышло ООО "Трак-Сервис" с просьбой о содействии в реализации проекта по доставке крупнотоннажного негабаритного оборудования на строительную площадку УТНГП ПАО "Татнефть".

По маршруту: г. Нижнекамск (причал АО "Танеко") - н.п. Иштеряково - г.Заинск - г.Альметьевск – с. Миннибаево проследовал состав крупногабаритного груза, включающий 2 автопоезда с реакторами массой 330 тонн (габаритные размеры: длина 61,3 метра, ширина 7 метров, высота - 8,4 метра), а также 1 автопоезд с колонной ( масса - 68 тонн, высота - 6,5 метра).

Маршрут следования автопоезда проходил по территории четырех филиалов АО «Сетевая компания»: НкЭС (с учетом эксплуатационной ответственности 1 ВЛ 500 КЭС и 1 ВЛ 220 кВ ПЭС), НчЭС, ЧЭС и АЭС.

По маршруту следования предстояло пройти 216 пересечений с линиями 0,4-500 кВ, в том числе 124 пересечения с ВЛ АО «Сетевая компания»: 500 кВ - 10 пересечений; 220 кВ – 24 пересечения 110 кВ – 20 пересечений; 6 – 35 кВ – 70 пересечений.

Филиалами АО «Сетевая компания» была проведена большая предварительная работа по осмотру, обследованию и замеру габаритов пересекаемых воздушных линий. Составлена программа по изменению схемы питания подстанций, графиков и заявок на отключения линий, разработано взаимодействие со смежными сетевыми организациями.

Перевозка груза прошла в соответствии с графиком с 20.00 часов 9 ноября по 02.00 часов 12 ноября. Впервые был согласован и реализован режим с одновременным отключением трех воздушных линий напряжением 500 кВ (ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС – Куйбышево, ВЛ 500 кВ НкГЭС – ЗайГРЭС и ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС – Киндери)

Специалистами АО «Сетевая компания» был также составлен график отключения пересекаемых ВЛ 6 – 500 кВ по ходу движения автопоезда, который был согласован с филиалом АО «ЕЭС» РДУ Татарстана и потребителями.

Для беспрепятственного следования автопоезда был привлечен оснащенный спецтехникой персонал филиалов компании, действия которого проходили в полном соответствии с правилами техбезопасности.