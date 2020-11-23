До конца текущего года должны быть завершены подготовка документации по планировке территории проекта строительства Южной широтной магистрали в Петербурге (1-й этап) и этап проектирования. О ходе реализации проекта на форуме «Транспортная неделя – 2020» сообщила дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В частности, обозначенные сроки реализации 1-го этапа – 2020–2025 гг. Общая стоимость проекта составляет 16,7 млрд руб. Из них региональное финансирование – 8,7 млрд руб. Требуемое федеральное финансирование – 8 млрд руб. соответственно. Протяженность участка составит 5,71 км. Кроме того, в течение 2020–2024 гг. должно быть реализовано строительство широтной магистрали скоростного движения. Прогнозируемая общая стоимость проекта – 160,2 млрд руб. Прогнозируемая сумма регионального финансирования – 27 млрд руб. Требуемое федеральное финансирование – 56,9 млрд руб. (прогнозируемая сумма). Общая протяженность магистрали составит 22,9 км. А именно – в границах Санкт-Петербурга (до развязки с ул. Коммуны) – 14,2 км, в границах Ленинградской области – 8,7 км. Протяженность участка от ЗСД до КАД составит 16,7 км. Количество полос: от ЗСД до КАД – 6 полос (3+3), от КАД до Мурманского ш. – 4 полосы (2+2).