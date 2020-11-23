Радиотехнический кластер, включающий предприятия по производству современной электроники, планируется создать на территории Курской области. Об этом сообщил в пятницу министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в регион.

"Что касается потенциала [Курской области], то он касается и радиотехнических предприятий, это создание кластера по развитию этого направления - по электротехнике, это и Курский электроаппаратурный завод. Мы исходим из того, что тот потенциал и те возможности, которые у предприятий есть, их можно дальше развивать, в том числе используя ресурсы [Курского Юго-западного] университета. Очень много интересных наработок. Мы договорились о том, что готовы поддержать эти разработки, чтобы довести до серийного производства. Очень важно, что коллеги готовы подавать заявку на создание инжинирингового центра, они сейчас определяются с номенклатурой", - сказал он.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что в перспективе созданный кластер будет способен полностью закрыть спрос на электротехническую продукцию в России.

"Наша главная задача - это поддержка министерства в создании электротехнического кластера. У нас ряд предприятий работает в этом направлении, имеют высокие компетенции и потенциал в развитии. Если мы получим поддержку на федеральном уровне, то мы можем создать на этой площадке (Курский электроаппаратурный завод) современное предприятие, которое полностью удовлетворит спрос в электротехнической продукции на территории России, экспортный потенциал для нас тоже в приоритете", - добавил глава региона.

В ходе рабочей поездки глава Минпромторга России провел двустороннюю встречу с губернатором области Романом Старовойтом, где они обсудили вопросы промышленного развития региона. Мантуров также посетил ряд промышленных предприятий региона и принял участие в церемонии запуска нового дробильно-конвейерного комплекса на Михайловском ГОКе.

Фото: zen.yandex.ru