 
Инвестиции (проекты)

В Петербурге построят жилой комплекс за 4,4 млрд рублей

В Петербурге построят жилой комплекс за 4,4 млрд рублей

23 ноября 2020, 16:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ДОМ.РФ
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
302

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 4,4 млрд рублей строительство ЖК «Friends» в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Красная стрела».

Жилой комплекс комфорт-класса из четырех 25-этажных домов и двух наземных семиярусных паркингов на 540 машиномест возведут на Суздальском шоссе в Приморском районе. Всего в домах запроектировано 1096 квартир. На первых этажах зданий разместятся коммерческие помещения.

Проект будет реализован на участке площадью 2,2 га, который примыкает к лесному массиву Новоорловского заказника. Архитектурная концепция застройки этой территории разработана испанским бюро Taller de Arquitectura архитектора Рикардо Бофилла. В комплексе предусмотрены мини-коворкинги, прокат самокатов и велосипедов, келлеры для хранения сезонных или крупногабаритных вещей.

На прилегающей к комплексу территории появятся парковки, детские площадки, площадки для воркаута и катания на роликах и скейтбордах, велопарковки и сеть велодорожек.

По информации пресс-службы, в настоящее время в Санкт-Петербурге с помощью эскроу возводится 31% новостроек (3,583 млн кв. метров). Всего в регионе строится 11,368 млн «квадратов» жилья.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На строительство медцентров в Астраханской области направят 1,8 млрд руб
Строительство первого этапа Южной широтной магистрали в Санкт-Петербурге обойдется в 16,7 млрд руб.
Строительство нового терминала крупнейшего аэропорта ЯНАО завершится в конце 2022 года
Газпромбанк предоставил 2,4 млрд рублей Solopharm на строительство завода в Петербурге
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно