В Петербурге построят жилой комплекс за 4,4 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 4,4 млрд рублей строительство ЖК «Friends» в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Красная стрела».

Жилой комплекс комфорт-класса из четырех 25-этажных домов и двух наземных семиярусных паркингов на 540 машиномест возведут на Суздальском шоссе в Приморском районе. Всего в домах запроектировано 1096 квартир. На первых этажах зданий разместятся коммерческие помещения.

Проект будет реализован на участке площадью 2,2 га, который примыкает к лесному массиву Новоорловского заказника. Архитектурная концепция застройки этой территории разработана испанским бюро Taller de Arquitectura архитектора Рикардо Бофилла. В комплексе предусмотрены мини-коворкинги, прокат самокатов и велосипедов, келлеры для хранения сезонных или крупногабаритных вещей.

На прилегающей к комплексу территории появятся парковки, детские площадки, площадки для воркаута и катания на роликах и скейтбордах, велопарковки и сеть велодорожек.

По информации пресс-службы, в настоящее время в Санкт-Петербурге с помощью эскроу возводится 31% новостроек (3,583 млн кв. метров). Всего в регионе строится 11,368 млн «квадратов» жилья.