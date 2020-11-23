Специалисты «Россети Центр Воронежэнерго» ознакомили участников Международной инженерно-технологической конференции EnergyNet.CON 2020 с устройством и передовыми техническими решениями, применяемыми на одной из самых современных цифровых подстанций страны – ПС 110 кВ «Спутник».

Международная инженерно-технологическая конференция по направлениям цифровой трансформации электроэнергетики EnergyNet.CON 2020 проходила в онлайн-формате и включала в себя технические секции, круглые столы и keynote-сессии по реализованным проектам. В мероприятии приняли участие представители энергетических компаний: Россети, Росатом, «Интер РАО», «РусГидро», СО ЕЭС, Совет рынка и др. Специалисты обсудили ряд вопросов, связанных с функционированием современного энергетического комплекса и применяемых технологий, в том числе новые и альтернативные источники энергии, цифровые распределительные электрические сети, кибербезопасность в энергокомплексе.

В ходе конференции была организована прямая трансляция с площадки цифровой ПС 110 кВ «Спутник» в городе Воронеже. Специалисты «Россети Центр Воронежэнерго» в онлайн-формате провели для участников EnergyNet.CON 2020 экскурсию по подстанции и рассказали о передовых технологиях, применяемых на ней.

Ключевой для Воронежа центр питания мощностью 80 МВА является одним из самых современных в России, он построен с применением полного комплекса отечественных передовых технологий в рамках концепции цифровой трансформации, реализуемой в группе компаний «Россети».

На ПС 110 кВ Спутник установлены два силовых трансформатора по 40 МВА каждый, комплектные распределительные устройства 10 и 110 кВ. Применены цифровые технологии в системах автоматизации и управления оборудованием. На объекте предусмотрены современные программные комплексы с поддержкой стандарта МЭК 61850.

Все данные о параметрах работы подстанции, аварийных процессах, телеизмерениях, поступают по цифровым каналам передачи данных в Центр управления сетями «Россети Центр Воронежэнерго». Управление основным и вторичным оборудованием, инженерными, охранными и иными технологическими системами также осуществляется дистанционно. Это позволило повысить наблюдаемость технологических процессов, обеспечить удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА, осуществлять дистанционную диагностику и мониторинг технического состояния энергообъекта.

Введение в строй цифровой подстанции позволило существенно повысить надёжность энергоснабжения потребителей одного из самых активно развивающихся районов Воронежа – Коминтерновского. Высокотехнологичный центр питания обеспечит необходимой мощностью несколько жилых комплексов, рассчитанных на 27 тысяч человек, одну из крупнейших в России школ на 2,86 тысяч учащихся, станции скорой помощи и поликлиники на 1,1 тысяч пациентов.