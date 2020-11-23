Ассоциация "Электрокабель" готовит обращение
23 ноября 2020, 14:25
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство
Газпромбанк предоставил 2,4 млрд рублей компании Solopharm для реализации проекта фармацевтического завода в Красногвардейском районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба банка, финансирование строительства уже началось. Общий объем инвестиций в новое производство составит 3,5 млрд рублей, включая заемные средства. Завод предполагается запустить в первом квартале 2022 года.
Предприятие будет выпускать 36 наименований препаратов в твердых формах. Его мощность составит до 2 млрд таблеток в год. Площадь завода превысит 11 тыс. кв. м, строительный объем — 83,8 тыс. кв. м. Закладка будущего производства состоялась в сентябре.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
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