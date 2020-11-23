На Дальнем Востоке появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Русский». Постановление о его создании подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Центр будет создан на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Новая площадка объединит студентов, учёных и представителей бизнеса. Такое решение поможет учитывать потребности работодателей и современного рынка труда при создании образовательных программ, а также привлекать средства для реализации инновационных проектов.

К работе в научно-технологическом центре «Русский» планируется привлекать талантливых учёных и предпринимателей не только с Дальнего Востока, но и из других регионов России и зарубежных стран. Здесь будут создавать цифровые платформы, тестировать передовые разработки, запускать пилотные проекты, а затем выводить их на рынок. Среди основных научных направлений – изучение Мирового океана, информационно-коммуникационные и биотехнологии.

Постановлением также предусмотрена передача 245 га земли на острове Русский в собственность ИНТЦ. Здесь планируется построить научно-производственный блок, образовательные и деловые площадки. Внешне центр будет соответствовать самым современным архитектурным тенденциям.

Минэкономразвития поручено совместно с Минфином, Минвостокразвития и Минобрнауки проработать вопрос о выделении бюджетных средств на создание и развитие центра.