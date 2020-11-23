Ассоциация "Электрокабель" готовит обращение
23 ноября 2020, 12:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Тюмень» модернизируют электросети, питающие производственные объекты газодобывающих компаний Ямало-Ненецкого автономного округа. К такому выводу пришли участники встречи филиала «Северные электрические сети» с крупнейшими потребителями Ямала. Энергетики используют цифровые технологии для оптимизации энергоснабжения региона. Более того, энергокомпания готова обеспечить обслуживание потребительских сетей напряжением 35 кВ и выше по стандартам группы компаний «Россети».
Представители добывающих компаний положительно оценили возможность привлечения ресурсов «Россети Тюмень» к обслуживанию своих сетей. Участники встречи договорились подписать специальное соглашение, в рамках которого газовики будут привлекать энергетиков к восстановительным работам. Это, безусловно, значительно сократит время устранения технологических нарушений и повысит надежность внутренних электросетей потребителей.
Также на встрече специалисты «Россети Тюмень» презентовали цифровые технологии, которые уже сегодня применяются в электросетевой компании. Важно отметить, что значительная часть из них отечественного производства.
Компания обозначила и свои нетарифные услуги. Производственные мощности Северных электрических сетей позволяют не только надежно обеспечивать потребителей электроэнергией, но и оказывать другие услуги, например, с использованием автотранспорта и спецтехники. Репутация и имидж компании являются гарантией профессионального подхода энергетиков к любому делу.
«Мы определили направления, по которым будем двигаться с нашими партнерами дальше. Взаимодействие будет направлено на повышение надежности электроснабжения и оказание услуг по модернизации и цифровизации оборудования обслуживаемых предприятий», – резюмировал директор филиала «Россети Тюмень» Северные электрические сети Павел Казинский.
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