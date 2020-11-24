 
Контракты

Футбольный манеж у "Самара Арены" в Самаре планируют открыть через 2 года

Футбольный манеж у Самара Арены в Самаре планируют открыть через 2 года

24 ноября 2020, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
257

Правительство Самарской области повторно объявило тендер по выбору подрядчика для строительства крытого футбольного манежа в Самаре у «Самара Арены», сообщает RosTender.info. Стоимость строительно-монтажных работ по тендеру оценивается в 637,3 млн рублей, средства поступят из областного бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 30 ноября, в этот же день конкурсная комиссия планирует объявить победителя.

Как следует из материалов тендера, ввести в строй манеж рассчитывают в декабре 2022 года. Спортивное сооружение будет включать футбольное поле размером 105 м на 68 м с искусственной травой, его трибуны смогут вместить 500 зрителей. В подтрибунных помещениях разместят раздевалки, комментаторские, судейские, тренажерный зал и конференц-зал. Заказчиком строительства выступает Управление капитального строительства области.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Беларусь и Калужская область подписали программу сотрудничества на 2021-2023 годы
В аэропорту
На строительство развязки в Тюмени выделили 647 млн рублей
На строительство развязки на Монтажников в Тюмени потратят более 647 млн рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно