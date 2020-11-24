Правительство Самарской области повторно объявило тендер по выбору подрядчика для строительства крытого футбольного манежа в Самаре у «Самара Арены», сообщает RosTender.info. Стоимость строительно-монтажных работ по тендеру оценивается в 637,3 млн рублей, средства поступят из областного бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 30 ноября, в этот же день конкурсная комиссия планирует объявить победителя.

Как следует из материалов тендера, ввести в строй манеж рассчитывают в декабре 2022 года. Спортивное сооружение будет включать футбольное поле размером 105 м на 68 м с искусственной травой, его трибуны смогут вместить 500 зрителей. В подтрибунных помещениях разместят раздевалки, комментаторские, судейские, тренажерный зал и конференц-зал. Заказчиком строительства выступает Управление капитального строительства области.



