С сентября 2020 года к Системе мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ (система МКА ЖКХ) подключились уже 587 ресурсоснабжающих организаций и 1324 муниципальных района и городских округов. Итого, по состоянию на середину ноября, 1,9 тыс. поставщиков данных по всей России бесперебойно передают информацию о внештатных ситуациях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Статистика, полученная со всех регионов, позволит сформировать базу данных объектов ЖКХ с высоким уровнем аварийности, а также базу для расчета индексов риска. На основе этих данных будут определяться очередность ремонтных работ.

Цель Системы — непрерывный мониторинг, фиксация происшествий и контроль за ликвидацией последствий. Информацию получает не только Минстрой России и Фонд ЖКХ, которые ведут мониторинг и контроль в формате 24/7, но также МЧС и Минэнерго, что позволяет синхронизировать действия всех ведомств и муниципальных образований.

Летом этого года Минстрой выпустил методические рекомендации, которые утвердили единый подход к понятиям «авария» и «инцидент» с четкой систематизацией учетных признаков происшествий. Теперь во всех регионах происшествий на объектах ЖКХ идет по одним и тем же правилам.

В случае длительной продолжительности устранения инцидент автоматически классифицируется в системе как авария. Например, прекращение газоснабжения или отведения сточных вод начинает считаться аварией, если оно не было устранено в течение четырех часов, водоснабжения — в течение восьми часов, а прекращение теплоснабжение потребителей первой категории получает статус аварии сразу.