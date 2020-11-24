Ассоциация "Электрокабель" готовит обращение
24 ноября 2020, 17:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНСТРОЙ, ЖКХ
С сентября 2020 года к Системе мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ (система МКА ЖКХ) подключились уже 587 ресурсоснабжающих организаций и 1324 муниципальных района и городских округов. Итого, по состоянию на середину ноября, 1,9 тыс. поставщиков данных по всей России бесперебойно передают информацию о внештатных ситуациях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Статистика, полученная со всех регионов, позволит сформировать базу данных объектов ЖКХ с высоким уровнем аварийности, а также базу для расчета индексов риска. На основе этих данных будут определяться очередность ремонтных работ.
Цель Системы — непрерывный мониторинг, фиксация происшествий и контроль за ликвидацией последствий. Информацию получает не только Минстрой России и Фонд ЖКХ, которые ведут мониторинг и контроль в формате 24/7, но также МЧС и Минэнерго, что позволяет синхронизировать действия всех ведомств и муниципальных образований.
Летом этого года Минстрой выпустил методические рекомендации, которые утвердили единый подход к понятиям «авария» и «инцидент» с четкой систематизацией учетных признаков происшествий. Теперь во всех регионах происшествий на объектах ЖКХ идет по одним и тем же правилам.
В случае длительной продолжительности устранения инцидент автоматически классифицируется в системе как авария. Например, прекращение газоснабжения или отведения сточных вод начинает считаться аварией, если оно не было устранено в течение четырех часов, водоснабжения — в течение восьми часов, а прекращение теплоснабжение потребителей первой категории получает статус аварии сразу.
«Получение своевременных и объективных данных очень важно для качественной и стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря запуску системы мониторинга в этом осенне-зимнем сезоне мы сможем в кратчайшее время получать информацию о происшествиях и совместно с другими ведомствами контролировать сроки их устранения, минимизируя неудобства для бизнеса и граждан», — сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.
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