20 ноября в онлайн-пространстве INNOPROM прошла панельная дискуссия «Государственная информационная система промышленности: как онлайн-сервисы сегодня помогают развивать бизнес в сфере промышленности». Представители Минпромторга России, ГИСП, бизнес-ассоциаций и промышленных предприятий обсудили состояние и перспективы развития информационной системы.

Эксперты отметили, что на данный момент уровень цифровизации сервисов Минпромторга является одним из самых высоких в России, и если изначально ГИСП воспринимался предприятиями как ещё одна точка сбора обязательной отчетности, то сейчас - как среда для развития бизнеса. Цифровая зрелость организаций по мнению представителя Министерства обладает высоким приоритетом в современной экономике. Поэтому активное использование системы [ГИСП] помогает повысить уровень цифровизации и создает эффективную среду развития промпредприятий. Топ-менеджеры компаний дали обратную связь и рассказали про свой опыт взаимодействия с платформой. Ими внесены предложения по улучшению её сервисов. В свою очередь представитель ГИСП подчеркнул, что разработка стратегии развития системы основывается на потребностях конечных пользователей. Так, в рамках этой работы планируется запустить механизм автоматической сдачи отчетности с помощью ERP систем предприятий и сделать это в ближайшее время. Также будет реализован проактивный поиск мер поддержки, что позволит повысить эффективность взаимодействия с платформой.



Панельная дискуссия ГИСП доступна по ссылке.