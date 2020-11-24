Апробация новейшей отечественной системы мониторинга температуры контактных соединений токоведущих частей электроустановок началась на энергообъектах компании «Россети Сибирь». Новейшая разработка «ПАВ-Термо» запущена в опытно-промышленную эксплуатацию на подстанции «Западная» в Омске.

«ПАВ-Термо» – это новая разработка АО «Авангард» (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации Ростех). Система мониторинга температуры токоведущих частей электроустановок «ПАВ-Термо» обеспечивает непрерывный контроль температуры контактных соединений, что позволяет фиксировать резкие изменения показателей, своевременно выявлять перегревы оборудования, анализировать пиковые нагревы при максимальных нагрузках. Подобный мониторинг очень важен для предотвращения технологических нарушений и возможных сбоев в работе электрооборудования. Он позволяет выявлять дефекты на ранней стадии, способствует сокращению эксплуатационных расходов за счет своевременного техобслуживания и корректировки настроек. Датчики действуют на основе поверхностно-акустических волн (ПАВ), являются пассивными, беспроводными, то есть не требуют источников питания, благодаря чему особенно удобны для использования в труднодоступных местах.

В филиале компании «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» система «ПАВ-Термо» используется для непрерывного контроля температуры контактных соединений высоковольтного оборудования подстанции «Западная». Здесь устройства для контроля физических процессов покажут себя в экстремальных условиях эксплуатации – в сибирские морозы.

Производители обещают высокую точность измерений, широкий диапазон измеряемых температур, устойчивость к высоким нагрузкам и возможность автономной работы. При этом приборы экологичны, излучают минимальный электромагнитный шум: для измерения температуры используется облучение той же частоты, что и в Wi-Fi роутерах, мощность датчиков варьируется на уровне 10 МВт.

Специальное устройство считывает информацию с датчиков, по радиоканалу передает зондирующий сигнал сверхвысоких частот. Помимо самой температуры прибор выдаёт уникальный ID-код, который автоматически поступает в информационную систему, исключая влияние на фиксацию показаний человеческого фактора.