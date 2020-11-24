Приглашаем специалистов отрасли присоединиться к РМЭФ online

Открыта электронная регистрация для делегатов.

VIII Российский международный энергетический форум (РМЭФ, Форум) состоится с 1 по 3 декабря 2020 года в гибридном формате – часть мероприятий пройдет онлайн, часть – на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

с 1 по 3 декабря в онлайн-формате пройдут конференции по основным направлениям РМЭФ-2020 - современные технологии генерации и альтернативные источники электроэнергии, инновационные энергетические решения для экосистем городов, ключевые вопросы регуляторной политики и тарифообразования, эксплуатация современного высоковольтного оборудования, экологический аспекты ТЭК России и другие.

Для получения доступа к прямой трансляции мероприятий необходимо перейти по ссылке и заполнить все поля формы регистрации.

После подачи заявки на указанный Вами электронный адрес придет подтверждение регистрации. За сутки до старта мероприятия Вам будет отправлено напоминание.

Более подробно с программой Форума можно ознакомиться по ссылке.

Онлайн-мероприятия конгрессной программы РМЭФ-2020 пройдут при участии и поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга.

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу электронной почты: es.tokarenko@expoforum.ru или по телефону: (812) 240 40 40 доб. 2245

Партнер мероприятия – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Подробнее – на официальном сайте РМЭФ: www.energyforum.ru