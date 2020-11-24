«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к реконструкции двух магистральных линий электропередачи в Ставропольском крае 330 кВ «Буденновск – Прохладная-2» и «Ставрополь – Благодарная». На ЛЭП установят новые железобетонные опоры. Работы повысят надежность электроснабжения потребителей северный районах Ставропольского края, где проживает 300 тыс. человек, и транзита электроэнергии от Ростовской АЭС в Кабардино-Балкарскую Республику.

В рамках проектов на ЛЭП «Буденновск – Прохладная-2» установят 12 опор, на «Ставрополь – Благодарная» – 13 штук. Новые железобетонные опоры обладают повышенной механической прочностью, адаптированы к климатическим условиям. Срок их службы составляет более 40 лет. Все работы планируется завершить к 2022 году.

Протяженность линии электропередачи 330 кВ «Буденновск – Прохладная 2» составляет 160 км. Она обеспечивает электроснабжение крупных региональных промышленных потребителей, в том числе предприятие «Ставролен» и Буденновский машиностроительный завод.



Протяженность ЛЭП 330 кВ «Ставрополь – Благодарная» – 105,7 км. От ее стабильной работы зависит также электроснабжение ряда промышленных объектов «Ставропольской металлургической компании», мясокомбината «Благодарненский» и «Благодарненского элеватора».