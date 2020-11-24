ГКУ «Ленавтодор» реализует пять крупных объектов строительства в Ленинградской области. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил журналистам заместитель директора ГКУ «Ленавтодор» Олег Глазунов на пресс-конференции, посвященной предварительным результатам дорожного сезона в регионе.

Общая стоимость всех контрактов на строительство объектов в регионе составляет 11 млрд рублей. Также в этом году были заключены крупные контракты на проведение реконструкции двух объектов на сумму 2,3 млрд рублей, в том числе дорога «КАД Санкт-Петербурга - Колтуши». Помимо этого, реализуются объекты по капитальному ремонту: были заключены контракты на капремонт 36,4 км дорог и пяти мостов на общую сумму 1,9 млрд рублей.

«Что касается строительства объектов. Значит, действительно мы идем с опережающими темпами. В первую очередь это два крупных моста - в городе Кириши мост через реку Волхов и в Подпорожье через реку Свирь. У нас уже сокращены сроки до конца 2023 года - мы планируем закончить строительство и запустить там движение. По Свири мы планируем открыть рабочее движение уже в конце 2022 года, потому что это связано с перекрытием ГЭС, которая расположена в Подпорожье», - сказал Олег Глазунов.

Продолжается проектирование реконструкции «Подъезда к Колпино» от трассы М-10 «Россия», проект обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта отправлен на госэкспертизу. Также замдиректора ГКУ «Ленавтодор» рассказал о строительстве развязки в Кудрово в районе МЕГА «Дыбенко».

«Здесь объект делится у нас на два этапа. Первым этапом мы выполняем пробивку улицы Центральной для того, чтобы обеспечить выезд жителей, которые проживают в Кудрово, на Мурманское шоссе, где они смогут двигаться в сторону города и выезжать на КАД, что значительно снизит ту нагрузку, в которой находятся сегодня транспортные потоки на данном участке», - отметил Олег Глазунов.

В ходе пресс-конференции глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов сообщил, что проектирование развязки с Мурманским шоссе в Кудрово завершено: в первом квартале 2021 года планируют получить положительное заключение госэкспертизы по объекту и приступить к работам.