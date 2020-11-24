В Петербурге отремонтируют Первый Елагин мост

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектно-сметную документацию на сохранение объекта культурного наследия федерального значения – Первого Елагина моста. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В 1817 году Каменный и Елагин остров, названный в честь обер-гофмейстера Екатерины II Ивана Перфильевича Елагина, соединил временный деревянный мост. В 1831 году его заменили на постоянный. Затем сооружение несколько раз перестраивалось, пока в 1952 году не обрело свой нынешний облик. Сегодня разводной Первый Елагин мост через Среднюю Невку в Петроградском районе Санкт-Петербурга имеет девять пролетов, из которых два судоходных и один разводной. Длина моста, предназначенного для пешеходов и единичного проезда автотранспорта массой до 12 тонн, – 107,35 м. При этом мост разводят не по графику, а по предварительным заявкам для пропуска маломерных судов.

Первый Елагин мост признан объектом культурного наследия федерального значения, и проектом, одобренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено сохранение памятника. В ходе реализации проекта пройдет капитальный ремонт моста и конструкции укрепления конуса у устоев. Будут устранены повреждения и деформации отдельных стоек и элементов связей надводных частей надстроек промежуточных опор. Также здесь выполнят демонтаж, ремонт, монтаж и пуско-наладочные работы механизмов и оборудования разводного пролета моста. Кроме того, отреставрируют металлическое перильное ограждение, установят современные опорные части, устроят деформационные швы и проведут другие необходимые работы.

Финансирование работ планируется осуществлять с привлечением средств бюджета Санкт-Петербурга. Проектную документацию подготовило ООО «Проектная группа».

Фото: 2gis.ru