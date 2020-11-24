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ГУП РК "Крымэнерго" совершенствует электросетевую инфраструктуру для подключения новых абонентов

ГУП РК Крымэнерго совершенствует электросетевую инфраструктуру для подключения новых абонентов

24 ноября 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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Крымэнерго, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

Подключение новых абонентов к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» - одна из самых важных и трудоемких составляющих ежедневного труда энергетиков. Так, для присоединения новых потребителей в Феодосии по ул. Габрусева специалисты ГУП РК «Крымэнерго» установили разгрузочную комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) мощностью 630 кВА.

Чтобы подсоединить новый узел электросетевой инфраструктуры к действующей электрической сети предприятия, энергетики Феодосийского РЭС выполнили строительство воздушной линии электропередачи 6 кВ общей протяженностью более 50 метров.

Решение о развитии электросетевой инфраструктуры и вводе трансформаторных мощностей было принято в связи с необходимостью подключения многоквартирного дома к сетям предприятия и улучшения качества электроснабжения потребителей. Все строительные работы осуществили специалисты Феодосийского РЭС «Крымэнерго». Установленная подстанция создаст резерв дополнительной мощности для подключения к электросетям новых абонентов, а также повысит надежность энергоснабжения жителей Феодосии.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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