Арбитражный суд Кабардино-Балкарии продлил на 6 месяцев конкурсное производство в АО "Кабельный завод "Кавказкабель", следует из картотеки суда.

На заседании 16 ноября суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего, поскольку не сформирована конкурсная масса и не проведены расчеты с кредиторами. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 17 мая 2021 года.

Как сообщалось ранее, арбитражный суд Кабардино-Балкарии в ноябре 2017 года признал АО "Кабельный завод "Кавказкабель" банкротом по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника. С 10 ноября того же года в отношении предприятия открыто конкурсное производство. Требования ООО "СБК Уран" в размере 2,1 млрд рублей, из которых 594,1 млн рублей обеспечены залогом, включены в третью очередь реестра кредиторов предприятия.

По данным министерства промышленности и торговли КБР, в настоящее время производственные мощности "Кавказкабеля" арендованы компанией "Гринлайн", продукция выпускается, за счет этого сохранено 280 рабочих мест и продолжается погашение задолженности по зарплате.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Кабельный завод "Кавказкабель" занимается производством проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. 100% уставного капитала "Кавказкабеля" принадлежит ООО "Франкард" (Московская область). Бенефициаром обеих компаний ("Кавказкабеля" и "Франкарда") является Хабас Кармов. В 2019 году завод получил чистый убыток в размере 3,6 млрд рублей (рост в 60 раз к уровню 2018 года).