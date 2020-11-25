АО «Мособлэнерго» направило первую партию электролома на завод по переработке электронного и электрического оборудования «ЭкоТехПром». Для оценки качества утилизации морально изношенного оборудования на предприятие выехали работники АО «Мособлэнерго» - эколог департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов аппарата управления Ольга Кацибан, а также экологи Щелковского и Раменского филиалов компании Виолетта Чаус и Юлия Балакирева.

АО «Мособлэнерго» заключило с заводом «ЭкоТехПром» договор на переработку электронного и электрического оборудования в 2020 году. Предприятие принимает на переработку компьютеры, принтеры, приборы учета электроэнергии и многофункциональные устройства с истекшим сроком эксплуатации. Оборудование полностью разбирается, сортируется и отправляется на вторсырье. Первая партия, поступившая на завод, была собрана в Коломенском филиале АО «Мособлэнерго» - на переработку отправлено 176 единиц электролома.

Экологи АО «Мособлэнерго» проинспектировали процесс переработки электролома. После этого для работников компании была проведена представителями завода обзорная экскурсия по производственным цехам.

Эколог департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов АО «Мособлэнерго» Ольга Кацибан:

«Мы убедились, что завод «ЭкоТехПром» действительно обладает производственными мощностями, позволяющими перерабатывать отходы электронного и электрического оборудования. Самое важное, что в переработку попадает все «до винтика», а на выходе образуется вторсырье: шредированный пластик, лом черных и цветных металлов».

Завод «ЭкоТехПром» – высокотехнологичный завод по переработке электрического и электронного оборудования, приоритетом которого является максимальный возврат вторичных материалов в промышленный оборот. Предприятие находится на территории Косино-Ухтомского района города Москвы.