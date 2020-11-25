Анонс журнала "Энергетик" №12 за 2020 год

Готовится к выпуску журнал «Энергетик» №12, основная часть которого посвящена 100-летию плана ГОЭЛРО.

Журнал открывает статья академика Волкова Э.П., главного редактора журнала, «Уроки ГОЭЛРО», в которой рассматриваются основные уроки, связанные с созданием и выполнением плана ГОЭЛРО, и их влияние на развитие электроэнергетики России на современном историческом этапе. В статье отмечено шесть научно-технических уроков, полученных из опыта разработки и реализации плана ГОЭЛРО. Приведено уточнение, что никакой другой план не оставил такого глубокого следа в новой истории России, и не придал такой мощный импульс развитию экономики и энергетики страны. Показано значение плана ГОЭЛРО, которое, по мнению автора, состоит в том, что этот план предусматривал коренное преобразование экономики. В статье представлена характеристика отечественной электроэнергетики и перечислены задачи, которые необходимо решить для вывода российской электроэнергетики на уровень, соответствующий современным мировым достижениям. А также – что должно быть реальным ответом современников на уроки плана ГОЭЛРО.

В номере журнала рассказывается о старейших электростанциях – Гизельдонской, Баксанской и Гергебильской ГЭС, которые сегодня входят в крупнейшую российскую компанию РусГидро.

В статье канд. техн. наук Гвоздецкого В.Л. и канд. хим. наук Будрейко Е.Н., Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, «Рождение плана ГОЭЛРО» подробно написано о самом начале решения вопросов, связанных с электрификацией нашей страны, приведены интересные факты, документы, представлен нетривиальный подход к известным историческим событиям.

В статье Михайлова В. Е., Хоменок Л. А., Ильиной Л. В. «Роль НПО ЦКТИ в реализации идей ГОЭЛРО» помимо исторической оценки роли плана ГОЭЛРО говорится о создание Центрального котлотурбинного института – ЦКТИ (название менялось на различных этапах его развития) в качестве научно-технической базы отечественного энергомашиностроения. Без преувеличения можно сказать, что практически всё тепломеханическое оборудование действующих электростанций и гидротурбинное оборудование ГЭС было создано с участием НПО ЦКТИ и по нормам, разработанным на базе фундаментальных исследований и разработок НПО ЦКТИ.

О формировании, развитии и этапах становления российской энергетической научно-технической школы глубоко и подробно представлено в статье доктора техн. наук, профессора Бутузова В. А., ООО «Энерготехнология-Сервис», г. Краснодар, «Отечественная энергетическая школа на рубеже XIX-XX веков». Россия в начале XX века имела самую многочисленную в мире систему технического образования в 11 университетах и в 19 институтах, интегрированную с европейской высшей школой!

В статье Орлихина А.В., Новожилова А.И., Никулина А.А. «Автозаводская ТЭЦ – энергетическое сердце автогиганта» авторы описали путь, который прошла станция от создания до своего 90-летия, который она будет праздновать в марте следующего года.

О том, с какими успехами и достижениями пришла к своему 60-летию филиал ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС рассказывается в статье Ерыкаловой Е. «Рождение Троицкой ГРЭС».

В рубрике ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ представлена статья коллектива авторов – Галимзянова И.Р., АО «Сетевая компания», г. Казань, Павлова Д.Г., Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, г. Самара, Большакова А.В., Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана, г. Казань, Говоруна М.Н., АО «СО ЕЭС», Москва, Гребенникова Д.В., Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, Воробьёва В.С., АО «СО ЕЭС», «Реализация проектов внедрения дистанционного управления коммутационными аппаратами и устройствами РЗА», в которой рассмотрены основные этапы внедрения дистанционного управления оборудованием и устройствами объектов электроэнергетики из диспетчерских центров и центров управления сетями в ЕЭС России. Представлен опыт АО «Сетевая компания» при реализации проектов внедрения дистанционного управления, а также преимущества от внедрения передовых методов выполнения переключений. Подробно рассмотрены принципы распределения оборудования и устройств для осуществления дистанционного управления, применяемые в настоящий момент при реализации проектов модернизации объектов электроэнергетики.

В статье канд. физ.-мат. наук Жданеева О.В. и Оленёвой О.Н., представляющих Российское энергетическое агентство Минэнерго России, «Приоритетные направления развития российского программного обеспечения для электроэнергетики» приведён анализ технологических трендов в электроэнергетике на период до 2035 г. По результатам опроса отраслевого сообщества платформы общего взаимодействия между субъектами энергетического рынка, системы оперативного управления производством, системы управления активами предприятия, включая программное обеспечение для предиктивной аналитики, для прогнозирования выработки ВИЭ и для интеграции их в энергосистему, определены в качестве приоритетных направления развития специализированного программного обеспечения в России. Предложены первоочередные шаги для создания и внедрения отечественного программного обеспечения в отрасли.

В рубрике РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ЭНЕРГЕТИКА публикуется статья Симонова А.В., ООО «РТСофт-СГ», и канд. техн. наук Илюшина П.В., ИНЭИ РАН, «О моделировании ветровых электростанций для выбора состава и параметров настройки устройств релейной защиты при их интеграции в распределительные сети». В последние годы в России и мире наблюдается существенный рост темпов строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В соответствии со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики ЕЭС России к 2025 году суммарная мощность объектов ВИЭ увеличится на 4,4 ГВт. В отдельных энергосистемах их доля в составе генерирующих мощностей превысит 15 %. Получение достоверных результатов расчётов электрических режимов в сетях ветровых электростанций (ВЭС) и прилегающих распределительных сетях возможно только при использовании верифицированных моделей ветроэнергетических установок (ВЭУ). Корректное моделирование позволяет учесть влияние законов регулирования и алгоритмов управления общестанционного регулятора, систем автоматического управления инверторов ВЭУ, а также уставок защит инверторов на изменение параметров режима в сетях. В статье представлены результаты расчётов электрических режимов для реальной ВЭС, выполненные в программном комплексе PowerFactory, с анализом условий функционирования устройств релейной защиты (РЗ) при различном составе находящихся в работе ВЭУ. Выявлены риски некорректной работы устройств РЗ в сети ВЭС в различных схемно-режимных условиях. Даны рекомендации по изменению состава и параметров настройки устройств РЗ для обеспечения селективности и чувствительности их функционирования.

В рубрике ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ публикуется статья доктора техн. наук, профессора Алехновича А. Н., Уральская теплотехническая лаборатория, г. Челябинск «Бенз(а)пирен как вредный выброс ТЭС. Оценка вредности продуктов сгорания и контроль». В энергетических котлах концентрация бенз(а)пирена практически полностью определяется режимами сжигания, и в обычных условиях тепловые электростанции не относятся к значимым источникам поступления бенз(а)пирена в атмосферу. Однако высокий класс опасности данного вещества требует внимания при внедрении мероприятий по снижению выбросов оксидов азота. Помимо выбора внедряемых мероприятий необходимо совершенствовать системы измерений и мониторинга и прогноза суммарной вредности продуктов сгорания.