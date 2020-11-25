Дан старт строительству завода двигателей

Фото: Первый Тульский

Сегодня в индустриальном парке «Узловая» состоялась торжественная церемония по закладке первого камня в строительство нового завода двигателей ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и президент корпорации «Хавейл» в России — вице-президент Great Wall Motor Company Чжан Цзюньсюе нажали символическую кнопку на тумбе и на экране отобразился план завода двигателей.

Компания Great Wall Motor Company Limited - один из крупнейших производителей автомобилей в Китае. Компания специализируется на выпуске кроссоверов, рамных внедорожников, пикапов, легковых автомобилей, а также развивает сектор электромобилей.

5 июня 2019 на территории индустриального парка «Узловая» состоялась торжественная церемония открытия первой очереди завода ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Завод работает в режиме полного цикла и осуществляет такие производственные операции, как штамповка кузова, сварка, окраска и сборка автомобилей. Производственная мощность завода на текущий момент – 80 000 автомобилей в год. Количество работников – 1 350 человек. Выпускаемые модели: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9. С момента запуска завода с его конвейера сошло более 15 тыс. автомобилей.

25 сентября 2020 года ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» подписало с правительством Тульской области и министерством промышленности и торговли РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России. Завод по производству двигателей разместится на территории индустриального парка «Узловая» в непосредственной близости от автомобильного завода – около цехов сборки и штамповки. Площадь завода составит 10 429,85 кв.м. Количество новых рабочих мест – 300. Предполагаемые сроки строительства: начало – январь 2021 года, окончание май 2022 года. Ожидаемая дата ввода завода в эксплуатацию – 31.12.2022.

В настоящее время ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» проводит тендерные процедуры с целью выбора подрядчика для строительства. Компания взяла обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки перемены передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Срок реализации проекта 2019 – 2027 гг. Инвестиции в соответствии со СПИК составят 42,4 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест 877. Процент локализации производства на данный момент составляет 30% после постройки завода двигателей составит 45%.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и президент корпорации «Хавейл» в России — вице-президент Great Wall Motor Company Чжан Цзюньсюе нажали символическую кнопку на тумбе и на экране отобразился план завода двигателей.

Для строительства инфраструктуры между АО «Корпорация развития Тульской области» и ООО «СвязьСтройМонтаж» заключен договор на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте: «Железнодорожный путь индустриального парка «Узловая» с примыканием к ст. Маклец Московской железной дороги в Узловском и Новомосковском районах. Компания ООО «СвязьСтройМонтаж» выполнила работы по строительству железной дороги (суммарная протяжённость ЖД линий - 4227.12 пог. м.).

АО «Корпорация развития Тульской области» передаёт ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» построенные железнодорожные линии непосредственно примыкающие к заводу в объеме более 2100 пог.м.