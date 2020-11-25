Для Психиатрической больницы № 1 им. П. П. Кащенко в Ленинградской области планируют построить новое здание лечебного корпуса, сообщает RosTender.info. Новое здание будет располагаться на территории медицинского учреждения в селе Никольское Гатчинского района по адресу: улица Меньковская, дом 10. Корпус рассчитан на 350 коек, он будет включать 7 отделений по 50 коек каждое. Планируемая штатная численность сотрудников составит 477 человек. Ориентировочная общая площадь здания не будет превышать 23 тыс. кв. метров.

Фонд капитального строительства и реконструкции Санкт-Петербурга объявил тендер на проектирование корпуса. С победителем готовы заключить контракт на 49 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают о 16 декабря, 23 декабря планируют подвести итоги закупки.

Комплекс построек Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 имени П. П. Кащенко является объектом культурного наследия регионального значения, это памятник градостроительства и архитектуры. Больницу построили в 1909 году. Территория клиники занимает 250 га, в состав комплекса входят: особняки ординаторов, церковь и зал для собраний, бюст П. П. Кащенко, павильон для «слабых», приёмные павильоны и другие строения.

