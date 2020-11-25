Руководители ряда министерств Дагестана поддержали концепцию инвестиционного проекта «Строительство Эко индустриального парка «Кизляр». об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Полномочный представитель Главы Дагестана в Северном территориальном округе Сайгидпаша Умаханов провел 25 ноября окружное совещание о ходе и перспективах реализации нацпроектов в муниципалитетах округа. Для участия в обсуждении механизмов комплексного развития территорий северного Дагестана в Кизляр прибыли представители ряда министерств и главы муниципалитетов северного округа.

Совещание началось с презентации концепции «Строительство Эко индустриального парка «Кизляр».

Инвестпроект более чем амбициозный: более 20-ти тысяч наименований товара народного потребления для СКФО и ЮФО будут выпускать 19 перерабатывающих заводов и 60 предприятий малого и среднего бизнеса. Концепцию комплексного развития и инвестиционной привлекательности агломерации до 2025 года уже обсуждали на уровне муниципалитетов. В ее основу заложена концентрация всех имеющихся на территории Северного Дагестана ресурсов, зональное планирование. Особая привлекательность еще и в том, что в реализацию проектов будут вовлечено все трудоспособное население. Размещение в промышленных кварталах 19 –ти основообразующих перерабатывающих предприятий, 60-ти предприятий среднего и малого бизнеса позволит многократно улучшить индекс инвестиционной привлекательности и стабильности в регионе. Как отметили в ходе презентации, уже на стадии проектирования инвесторы проявили интерес к строительству промышленных предприятий на местном сырье и к жилой застройке.

Участники совещания отметили значимость проекта, объединяющего национальные проекты, государственные и муниципальные программы, инициативы бизнеса. Однако, у руководителей министерств возникло немало вопросов, замечаний и предложений по проекту. По их мнению, сама концепция весьма необходимая и важная, но требует доработки. Так, по мнению Баглиева, реализацию проекта следует разбить на этапы с обозначением временных рамок. Свои предложения по реализации проекта дали и руководители других ведомств. По мнению участников совещания, следует проработать вопросы по созданию инженерной инфраструктуры. Руководители ведомств также поинтересовались, есть ли бизнесмены, желающие инвестировать в производства. Как отметил резидент Камалудин Ашикмагомедов, есть инвесторы, желающие, вложить инвестиции в производства. Однако, по его словам, необходимо определить статус инвестплощадок. Он заверил, что проект «живой» и готов к реализации при оказании поддержки.

Умаханов уверен, что комплексное развитие территорий – это возможность для эффективного освоения городских земель, механизм, который позволит изменить облик города, создать рабочие места и обеспечить приток налоговых поступлений в городской бюджет. О том, что проект полезный и с массой преимуществ согласились и руководители ведомств. Они заверили, что готовы дать свои предложения и замечания и оказать поддержку в подготовке проекта к реализации.