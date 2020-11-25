Сотрудники «Россети Кубань» и корпоративного энергетического института обучаются по программе «Подготовка инструкторов для работы под напряжением до 1000 В» на базе Центра работы под напряжением в городе Заинск Республики Татарстан. После завершения курса кубанские специалисты получат статус инструкторов и смогут обучать коллег-энергетиков в Краснодаре.

Под руководством преподавателей Центра работ под напряжением старший мастер сетевого участка Динского РЭС Краснодарских электросетей Сергей Бояркин, главный инженер энергоинститута повышения квалификации Денис Меньшиков и мастер производственного обучения энергоинститута Семен Клочко отрабатывают практические навыки на специальном макете, имитирующем опоры.

Энергетики осваивают использование виртуальных и интерактивных технологий в учебном процессе. Этот опыт им предстоит транслировать при подготовке персонала по работе под напряжением на базе корпоративного энергоинститута в Краснодаре. Обучение первой «пилотной» группы персонала Динского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети продолжится до конца 2020 года.

– Нас поразил объем работ, которые можно производить без отключения электроэнергии у потребителей, применяя передовые технологии и практики работы под напряжением у наших коллег, – поделился мнением участник проекта Денис Меньшиков.