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Ростех создаст завод по производству канатных транспортных систем

Ростех создаст завод по производству канатных транспортных систем

25 ноября 2020, 12:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТЕХНОПОЛИС МОСКВА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростех

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Дочерняя компания Госкорпорации Ростех «РТ-Развитие бизнеса» и международный производитель оборудования канатных дорог «Бартолет Машиненбау АГ» при участии частных инвесторов создадут совместное предприятие «РТ-Бартолет». Новая структура станет первым федеральным игроком на рынке канатных транспортных систем (КТС) c локализованным производством в России.   

«РТ-Бартолет» построит высокотехнологичный завод по производству и сборке оборудования КТС в Москве на промышленной площадке особой экономической зоны «Технополис». До конца 2021 года планируется запуск первой производственной линии с созданием более 150 высококвалифицированных рабочих мест. Совместное предприятие планирует выйти на максимальный уровень локализации производства в России к 2022 году. Совокупный размер инвестиций партнеров в развитие российского производства составит до 2 млрд рублей. 

«Направление канатных транспортных систем активно развивается по всему миру как наиболее безопасный, экологически чистый и экономически эффективный вид общественного транспорта. Российский рынок КТС обладает большим потенциалом как в крупных городах, где требуется разгрузить трафик и повысить мобильность жителей, так и в регионах России, где развиваются горнолыжные и туристические комплексы», – прокомментировал генеральный директор «РТ-Развитие бизнеса» Александр Назаров. 

Согласно данным компании «Bartholet», в настоящее время рынок потенциальных проектов КТС в России оценивается в сумму более 40 млрд рублей. 

«Bartholet» входит в тройку крупнейших производителей КТС в мире и зарекомендовал себя как лидер инновационных решений в отрасли. Компания успешно запатентовала новую технологию в индустрии канатных дорог – «Rope Taxi» («Канатное такси»), которая решает проблему индивидуального общественного транспорта в городской среде с интенсивным трафиком. Система оборудована автономными кабинами, и пассажиры могут сохранять безопасную социальную дистанцию при перемещении по городу в условиях пандемии COVID-19. 

Благодаря развитию совместного предприятия участники «РТ-Бартолет» смогут вывести на российский рынок новые перспективные технологии КТС как современного и безопасного вида транспорта. Также производимая на промышленной площадке продукция (компоненты и комплектующие) будет отправляться на экспорт.

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Источник: Ростех

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