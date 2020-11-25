Свыше 700 рабочих мест создано за три года в ТОСЭР "Новотроицк"

Резиденты территории опережающего социально-экономического развития, которая была создана в Новотроицке в 2017 году, инвестировали в производства 4 млрд. 820 млн рублей, сообщили в администрации города.

Сегодня в ТОСЭР зарегистрировано восемь предприятий. Среди первых резидентов ООО «Оренбургский пропант», «Новотроицкий содовый завод», «Новотроицкая огнеупорная компания, ООО «Рыбная ферма», «Новотроицкая металлургическая компания».

За этот год пришли ещё три резидента. ООО «Поддон Сервис» (производство деревянных поддонов (паллет) вложило в развитие 39,2 млн рублей, обеспечило рабочими местами 18 человек. ООО «Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования» инвестировал 1,4 млн рублей, создано 9 рабочих мест. Новотроицкий завод цветных металлов освоил 56,7 млн инвестиций, пока привлечены два работника. За весь период реализации восьми инвестиционных проектов планируется создать 1189 новых рабочих мест, а объем инвестиций составит 6 450 млн. руб.

На стадии подготовки бизнес-планов находятся ещё три инвестпроекта: «Создание производства металлоконцентрата», «Производство электрощитовой продукции и светодиодных светильников», «Переработка автомобильных шин».