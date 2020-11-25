В Дзержинском установлены 2 зарядные станции для электромобилей

АО «Мособлэнерго» установило в Дзержинском 2 зарядные станции для зарядки тяговых аккумуляторов транспортных средств, в том числе самокатов и скутеров. Станции расположены по адресам: ул. Лермонтова,8 и ул. Лесная,1. Электрозарядки уже введены в эксплуатацию.



Монтаж электрозарядных станций выполнен силами Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго». Компания является участником проекта Министерства энергетики Московской области по развитию электрозарядной инфраструктуры на территории Подмосковья.



Станциями могут пользоваться все владельцы электротранспорта. Управление электрозарядкой осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт», размещенного на платформах Google Play и App Store.



Сейчас на территории Подмосковья в эксплуатации 188 электрозарядных станций, обслуживаемые АО «Мособлэнерго», в том числе и станции Дзержинского. Список адресов формировался по результатам опроса жителей о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов Подмосковья. Опрос проводился на официальном сайте Министерства энергетики Московской области.