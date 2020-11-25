В Ленобласти построят жилой комплекс за 1,5 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 1,496 млрд рублей строительство ЖК Уютный (дом 2), который входит в проект комплексного развития территорий ЖК «Новоселье: Городские кварталы» в Ленинградской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Новоселье».

Жилой дом из 8 секций высотой 8-9 этажей рассчитан на 504 квартиры. На первых этажах здания разместятся магазины, кафе, салоны красоты, аптеки, фитнес-центр. Сдать объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2022 года.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Ленобласти с использованием счетов-эскроу возводится 64% новостроек (1,318 млн кв. метров). Всего в регионе строится 2,819 млн «квадратов» жилья.