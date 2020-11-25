В Тамбове построят областной онкодиспансер

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство в Тамбове областного онкологического клинического диспансера. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В комплекс зданий диспансера общей площадью 48280 кв.м, который построят на Волжской улице, войдут пять блоков онкологического центра, кислородно-газификационная станция, трансформаторная подстанция, дизель-генераторная установка, котельная, а также различные технические объекты. Территория диспансера будет огорожена. Проезд и проход на территорию будет осуществляться через два контрольно-пропускных пункта, оснащенных турникетами и арочными металлодетекторами.

Проектными решениями, одобренными экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено размещение в первом блоке – здании переменной этажности общей площадью 15680 кв. м. - диагностического отделения, рассчитанного на 400 посещений в смену. Обследования пациентов здесь будут проводить методами эндоскопии, лучевой и функциональной, радионуклидной диагностики, лабораторными методами.

Радиологическое отделение, которое займет второй корпус, состоит из двух блоков. В одном, расположенном на первом этаже, установят радиоизлучающее оборудование. На втором оборудуют лечебное отделение. Третий блок предназначен для стационарного отделения диспансера на 249 коек. Дневной стационар сможет одновременно принять 60 пациентов.

В четвертом блоке обустроят отделение паллиативной онкологии на 10 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также шесть операционных. Пятый блок отведен под лаборатории, хозяйственные и технические помещения. В комплексе также будут работать столовая для персонала с обеденным залом, конференц-зал и учебный блок.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Российской Федерации. Проектную документацию подготовило АО «ГИПРОЗДРАВ».

Фото:tookd.tmbreg.ru