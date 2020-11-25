С начала 2020 года энергетики Славянского филиала компании «Россети Кубань» осуществили технологическое присоединение 1845 заявителей общей мощностью 42 МВт. Среди новых абонентов энергокомпании –социально значимые для региона объекты (школы, детские сады, медучреждения), промышленные и сельскохозяйственные предприятия, жилые дома, расположенные в пригородной зоне и отдаленных населенных пунктах Красноармейского, Славянского и Темрюкского районов Кубани.

Большинство обратившихся – это бытовые потребители. Для подключения данной категории заявителей энергетики строят и модернизируют воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Своевременное обеспечение заявителей электроэнергией – вклад в экономическое развитие территорий: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования и здравоохранения.

В этом году энергетики славянского энергорайона выполнили технологическое присоединение школ, медицинских учреждений, промышленных предприятий. Крупными реализованными проектами стал монтаж электросетевых объектов в рамках подключения строящихся детских садов в станицах Курчанская и Марьянская, государственной сети цифрового наземного телевизионного вещания в станице Тамань и магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым».

В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство клиентских центров компании «Россети Кубань» продолжают работу в онлайн-формате. Информацию о процедуре технологического присоединения и форму заявки на подключение к электросетям можно получить на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на технологическое присоединение можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.

По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-02-20 (звонки по России – бесплатные).