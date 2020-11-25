Энергетики компании «Россети Московский регион» завершили второй этап комплексной реконструкции подстанции (ПС) «Клин», построенной в 1953 году. Подстанция питает 60 процентов городского округа, включая сельские населенные пункты, и более 30 предприятий Клина и Высоковска, на которых трудятся около 2 000 горожан.

Энергетики установили две ячейки на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 110 кВ. Данные работы проводились по заявке ОАО «РЖД» с целью повышения надежности электроснабжения более 10 крупных объектов логистической инфраструктуры Октябрьского участка РЖД, в пиковые сезоны ежедневно обслуживающего свыше 50 тысяч пассажиров.

Ранее, в рамках первого этапа масштабной модернизации ПС «Клин», были установлены 10 цифровых защит, которые обеспечивают безаварийную работу электрооборудования. Старые электромеханические устройства автоматики оборудования высокого напряжения заменены на новые цифровые устройства, которые объединены в новейший комплекс - «цифровая подстанция». Цифровая подстанция оснащена устройствами самодиагностики электрооборудования, что позволяет предупреждать или выявлять на ранних стадиях возможные дефекты, не допуская их развития в серьезные технологические нарушения с обесточиванием потребителей.

Реконструкция подстанции «Клин» предполагает создание цифрового энергорайона, включающего в себя несколько смежных подстанций разных классов напряжения. Управление электросетями района будет осуществляться дистанционно, в автоматическом режиме.

На следующих этапах комплексной реконструкции питающего центра «Клин», планируется дальнейшее обновление электрооборудования, включая установку двух дополнительных силовых трансформаторов мощностью по 40 МВА каждый. По завершении реновации, запланированной на 2024 год, общая мощность подстанции увеличится почти в 2 раза, что позволит присоединить к электросетям компании новых потребителей и, как следствие, положительно скажется на развитии инфраструктуры района.

Всего в масштабную модернизацию подстанции «Клин» энергетики планируют вложить около 1 млрд рублей.