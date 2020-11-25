Форум «Дни Арктики и Антарктики» открыла пленарная дискуссия «Арктика и Антарктика – территория устойчивого развития, гармонии природы и человека», на которой шла речь о ключевых задачах государства в Арктике. В заседании приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, губернаторы Чукотского автономного округа, Мурманской и Архангельской области, а также глава Республики Саха (Якутия).

«Арктика дает нашей стране почти весь газ, которым мы пользуемся и экспортируем, почти пятую часть всей нефти. Это 10-15 % налоговых доходов государства и 10% всех инвестиций, которые идут сегодня в экономику России. В Арктике сконцентрированы почти все запасы платиноидов, апатитовых руд, которые сегодня нужны для производства минеральных удобрений», - отметил Александр Крутиков, открывая пленарное заседание.

Первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики также подчеркнул, что новая Стратегия развития Арктической зоны РФ, утвержденная Президентом страны Владимиром Путиным, предполагает дальнейшее развитие высокотехнологичных добычных производств, и при этом они обязательно должны быть максимально экологически чистыми. Средняя зарплата в арктических регионах в два раза выше, чем в среднем по стране, и это преимущество Арктики для населения сохраняется.

«Те, кто видел, что такое «Ямал-СПГ», хорошо себе представляют, что такое высокотехнологичное производство в Арктической зоне. И таких «Ямалов-СПГ» в ближайшие годы появится еще три. С той разницей, что они будут располагаться на воде», - заявил Александр Крутиков.

Как рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, первые результаты новой инвестиционной политики уже сегодня видны в регионе.

«В удивительно короткие сроки мы получили первую в Арктике территорию опережающего развития, а также пакет законов, который сегодня позволяет привлекать инвестиции. И сегодня, несмотря на пандемию, по Мурманской области рост инвестиций по первому полугодию составляет свыше 8%, а это десятки миллиардов рублей», - заявил Андрей Чибис.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подчеркнул, что ведомство будет продолжать тесное сотрудничество с Минвостокразвития России, которое готовит систему мониторинга и прогнозирования последствий деградации многолетней мерзлоты. «Росгидромет» подключится к большой работе исследования влияния таяния ледников на промышленные объекты», - заверил глава Минприроды РФ.

Особое внимание на пленарном заседании уделили сохранению уникальной культуры коренных малых народов Севера. В Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года включен международный проект «Дети Арктики», предложенный Республикой Саха (Якутия). Он предусматривает развитие образовательных, гуманитарных и культурных обменов с молодежью других арктических государств.