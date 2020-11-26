Ассоциация "Цифровая энергетика" предложила создать отраслевой центр мониторинга компьютерных атак в электроэнергетике, сообщил заместитель руководителя рабочей группы по информационной безопасности ассоциации Алексей Чугунов в ходе заседании объединения.

"У нас в рабочую группу входят представители компаний "Россети", "Интер РАО", "Системного оператора ЕЭС", "Росэнергоатома", вырабатываем ряд предложений. Одно из предложений - это создание специализированной организации отраслевого центра мониторинга компьютерных атак в электроэнергетике. Мы считаем, что в настоящий момент назрели задачи, связанные с агрегацией опыта и компетенций в электроэнергетике", - сказал Чугунов.

Центр может начать работу в структуре ассоциации, а в 2022 году стать самостоятельной структурой.

"Мы предлагаем в рамках ассоциации создать такую специализированную организацию. Это позволит достаточно быстро развить и нарастить компетенцию, связанную с защищенностью объектов электроэнергетики и выявлением уязвимостей, использовать существующую инфраструктуру ассоциации, те технические средства и административный персонал, задействовать силы ведущих компаний отрасли и Минэнерго", - отметил Чугунов.

Центр станет точкой агрегации компетенций как о компьютерных атаках в электроэнергетике, так и о мерах, которые можно применять для защиты объектов в отрасли. Также предстоит большой пласт работы, связанный с информированием и обучением руководителей компаний по информационной безопасности, добавил эксперт.

"Цифровизация несет преимущества для компаний, для населения. С другой стороны, с точки зрения информационной безопасности, цифровизация несет новые угрозы, новые вызовы для безопасности процессов, безопасности информации, в том числе технологического оборудования", - заключил Чугунов.

Ассоциация организаций цифрового развития отрасли "Цифровая энергетика" создана 31 июля 2019 года в рамках развития ведомственного проекта Минэнерго России "Цифровая энергетика".

Ассоциация объединяет усилия отраслевого бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также иных участников цифровой трансформации в целях формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли. Учредителями и членами ассоциации являются "Россети", "Концерн Росэнергоатом", "Интер РАО" и "Системный оператор Единой энергетической системы".