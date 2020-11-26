Четыре крупных предприятия подмосковного Подольска поддержали идею создания «Академии подольского экспорта», сообщил «РИАМО в Подольске» муниципальный куратор проекта «Локомотивы Роста», член фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска Алексей Стулов.

В Подольске 25 ноября в режиме онлайн прошло расширенное собрание «Союза промышленников и предпринимателей округа» и Торгово-промышленной палаты по вопросам развития экспорта подольских предприятий. Проводил мероприятие Стулов.

«В рамках встречи мы обсудили создание «Академии подольского экспорта» - центра компетенций, создаваемого для консолидированного решения задач экспортного роста подольских предприятий. Предложение было поддержано компаниями ООО «НИЛЕД», ООО «Московский завод «Физприбор», ООО «Трансформер», ООО «НПО «Подольский завод специальных кабелей». В рамках встречи мы договорились создать рабочую группу и до конца текущего года решить ряд задач», - сказал Стулов.

Он пояснил, что до конца года планируется создать единую информационную базу данных о продукции подольских предприятий – участников и партнеров академии, выбрать и предварительно проработать потенциальные рыночные секторы, создать базу данных потенциальных клиентов.

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