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Четыре предприятия Подольска поддержали идею создания "Академии экспорта"

Четыре предприятия Подольска поддержали идею создания Академии экспорта

26 ноября 2020, 14:11
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭКСПОРТ
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
Источник: podolskriamo.ru

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Четыре крупных предприятия подмосковного Подольска поддержали идею создания «Академии подольского экспорта», сообщил «РИАМО в Подольске» муниципальный куратор проекта «Локомотивы Роста», член фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска Алексей Стулов.

В Подольске 25 ноября в режиме онлайн прошло расширенное собрание «Союза промышленников и предпринимателей округа» и Торгово-промышленной палаты по вопросам развития экспорта подольских предприятий. Проводил мероприятие Стулов.

«В рамках встречи мы обсудили создание «Академии подольского экспорта» - центра компетенций, создаваемого для консолидированного решения задач экспортного роста подольских предприятий. Предложение было поддержано компаниями ООО «НИЛЕД», ООО «Московский завод «Физприбор», ООО «Трансформер», ООО «НПО «Подольский завод специальных кабелей». В рамках встречи мы договорились создать рабочую группу и до конца текущего года решить ряд задач», - сказал Стулов.

Он пояснил, что до конца года планируется создать единую информационную базу данных о продукции подольских предприятий – участников и партнеров академии, выбрать и предварительно проработать потенциальные рыночные секторы, создать базу данных потенциальных клиентов.

Фото: © flickr.com,  Ministerio TIC Colombia

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Источник: podolskriamo.ru

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