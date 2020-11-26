За 9 месяцев 2020 года в рамках инвестиционной программы энергетиками «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» введено 2,5 МВА трансформаторной мощности, построено 25,6 км воздушных линий электропередачи, выполнена реконструкция оборудования на 282 объектах электросетевого комплекса, произведен ввод 476 точек учета потребления электроэнергии.

Для технологического присоединения к сетям потребителей, в том числе льготных групп потребителей до 150 киловатт, энергетиками Ивэнерго введено 1,66 МВА трансформаторной мощности и 25 км воздушных линий.

Наибольший объем работ проведен на базе Ивановского цифрового района электрических сетей. В рамках проекта цифровизации электрической сети на воздушных линиях установлено 35 реклоузеров, 40 индикаторов короткого замыкания, 65 разъединителей и 90 контроллеров телемеханики реклоузеров. Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, приведет к снижению времени устранения повреждений, сокращению недоотпуска электроэнергии потребителям, а также повысит дистанционную управляемость и наблюдаемость электрической сети.

Выполнена модернизация подстанции «Кохма» с устройством компенсации емкостных токов. На подстанциях «Ново-Талицы» в Ивановском районе и «Светиково» в Комсомольском районе произведена установка оборудования дуговых защит, что позволит увеличить надежность. На ПС «Демидово» в Пестяковском районе выполнена реконструкция маслосборного устройства, что обеспечило приведение технических параметров подстанции к нормативному значению и снижение показателей аварийности подстанции.

Всего в 2020 году филиал «Ивэнерго» в рамках исполнения инвестиционной программы планирует ввести 40,5 км воздушных линий электропередачи и 4,8 МВА трансформаторной мощности, а также завершить цифровую трансформацию Ивановского РЭС.