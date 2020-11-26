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Филиал Курскэнерго выполнил монтаж декоративной подсветки Дома культуры и арки при входе на площадь в поселке Медвенка Курской области

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, Россети Центр, Курскэнерго

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» продолжает реализацию задач по модернизации наружного освещения в населенных пунктах районов Курской области.

Энергетики Курскэнерго внесли свой вклад в благоустройство площади перед Домом культуры поселка Медвенка: в рамках выполнения договора с управлением по вопросам образования Медвенского района Курской области о монтаже декоративного освещения Дома культуры поселка Медвенка был выполнен монтаж и настройка режимов работы светодиодной ленты длиной 140 метров на фасаде здания Дома культуры. В ходе работы специалисты Курскэнерго установили 4 декоративных светильника для подсветки информационного баннера, размещенного на фасаде здания ДК, выполнили подключение подсветки знака Я #ЛюблюМедвенку. Помимо этого, в ходе исполнения договора, энергетики произвели монтаж светодиодной ленты на арке при входе на площадь перед домом культуры поселка Медвенка.

Организация систем наружного освещения одна из наиболее востребованных услуг, оказываемых филиалом. С начала текущего года специалисты Курскэнерго выполнили работы по обслуживанию, замене и установке свыше 9000 светоточек в муниципальных образованиях Курской области. До конца года филиал планирует взять на обслуживание более 10 500 светоточек в ряде населенных пунктов региона.

«Декоративная подсветка зданий и сооружений является важной составляющей внешнего облика современных населенных пунктов, делает улицы городов и районов Курской области красивее, светлее и безопаснее» - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Курскэнерго» Александр Рудневский.

 

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Источник: Россети Центр Курскэнерго

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