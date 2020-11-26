Электроустановочные изделия серии Mosaic Antimicrobial производства Группы Legrand успешно прошли испытания в ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора на антимикробную активность в отношении вирусов, бактерий и грибков.

Уничтожать до 99,9% микробов без физического и химического разрушения пластика позволяют ионы натрия под влиянием ионов серебра Ag+, которые входят в состав материала. Уникальная технология помогает избежать привыкания микробов к средству уничтожения и делает изделия серии максимально гигиеничными.

Основу Mosaic Antimicrobial составляют розетки выключатели, переключатели, розетки 2К+З на токи в 16А и розетки RJ 45, рамки на 2, 4 или 6 модулей, горизонтальные и вертикальные. Линейка также включает решения со специальным рычагом для людей с ограниченными возможностями и бесконтактные выключатели для минимизации контакта с изделием. Все устройства отлично подходят для установки в образовательных и медицинских учреждениях, супермаркетах, ресторанах и других общественных местах, к которым предъявляются строгие санитарные требования.

Сегодня, когда с приходом пандемии и стремительным распространением коронавирусной инфекции, требования к безопасности устройств только растут, решения с антимикробными свойствами становятся особенно актуальными. В линейке продуктов Legrand представлены инновационные решения, в которых высокая эффективность использования электроэнергии сочетается с обеспечением максимального комфорта для потребителей.

Компания Legrand — активный участник национальных программ реконструкции медицинских учреждений в РФ. Только за период пандемии компания провела оснащение таких крупных объектов, как МКЦИБ «Вороновское», ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина» и ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», а также поставила электроустановочное оборудование для более, чем 60 московских поликлиник. Оборудование Legrand помогает обеспечить бесперебойную работу жизненно важных приборов и систем, безопасность и защиту персонала и оборудования в аварийном режиме в десятках больниц по всей стране.